Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Per Verfassung

Spaniens Regierung will Abtreibungsrecht schützen

Außenpolitik
07.10.2025 16:57
Die sozialistische Regierung in Spanien will das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch ...
Die sozialistische Regierung in Spanien will das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch schützen. Gelingen dürfte ihr das aber nicht (Symbolbild).(Bild: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio)

Die sozialistische Regierung in Spanien will das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung verankern. „In einem globalen Kontext von Angriffen auf sexuelle und reproduktive Rechte ist dieser Schritt notwendig, um die Freiheit und Autonomie der Frauen zu garantieren“, hieß es aus der Regierung.

0 Kommentare

Es gehe darum, das Abreibungsrecht mit Blick auf künftige Regierungswechsel vor Veränderungen zu schützen, sagte ein spanischer Verfassungsjurist. Die Chancen, dass das tatsächlich passiert, stünden allerdings schlecht. Die sozialistische Partei sowie ihr linker Koalitionspartner Sumar haben nur eine Minderheitsregierung, für eine Änderung der Verfassung ist jedoch eine Drei-Fünftel-Mehrheit nötig. Diese könne durch den Widerstand der anderen Parteien wohl nicht erreicht werden.

Erst vergangene Woche hatten PP und Vox in Madrid ein Gesetz verabschiedet, das Gesundheitszentren verpflichtet, Schwangere vor der Behandlung über ein angebliches „Post-Abtreibungstrauma“ zu warnen. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) existiert ein solches aber nicht. Zwar könnten Betroffene gemischte oder negative Gefühle wie Trauer, Schuld oder Zweifel verspüren, ein Schwangerschaftsabbruch führe aber nicht automatisch zu langfristigen psychischen Schäden oder Traumata.

Zitat Icon

Die Achtung der Gewissensverweigerung von Fachkräften darf niemals ein Hindernis für die Gesundheitsversorgung von Frauen darstellen.

Spanische Regierungskreise

Herzton anhören, Ultraschall ansehen
In der autonomen Region Kastilien-León führten die Konservativen 2023 ein Gesetz ein, laut dem Schwangere in Krankenhäusern die Herztöne des Embryos sowie ein sogenannter 4-D-Ultraschall vorgeführt werden sollen. Erst danach hätten sie sich für einen Abbruch entscheiden können. Da die spanische Rechtslage dies nicht zuließ, wurde wieder zurückgerudert.

Derzeit versuchen konservative Regionalregierungen in Madrid, Asturien, Aragonien und auf den Balearen Register zu verhindern. Laut dem spanischen Gesetz sind öffentliche Krankenhäuser zu Schwangerschaftsabbrüchen verpflichtet. Ärztinnen und Ärzte, die die Behandlung aus Gewissensgründen nicht machen wollen, müssen sich in ein Register eintragen lassen. „Die Achtung der Gewissensverweigerung von Fachkräften darf niemals ein Hindernis für die Gesundheitsversorgung von Frauen darstellen“, argumentiert die spanische Bundesregierung.

Lesen Sie auch:
Als die Präsidentin der französischen Nationalversammlung das Ergebnis verkündete, brach Jubel ...
Erstes Land weltweit
Frankreich: Recht auf Abtreibung in der Verfassung
04.03.2024
50 Jahre Fristenlösung
Mit Abtreibungsverbot verliert man Stimmen
21.01.2024
Nach 18 Jahren Einsatz
San Marino: Parlament hob Abtreibungsverbot auf
01.09.2022

Das ist die aktuelle rechtliche Lage
Der Schwangerschaftsabbruch wurde in Spanien 1985 teilweise entkriminalisiert. Seit 2010 ist der Schwangerschaftsabbruch ohne Angabe von Gründen bis zur 14. Woche möglich. Bisher hat erst ein Land weltweit das Abtreibungsrecht in der Verfassung, und zwar Frankreich (seit 2024).

In Österreich ist der Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich innerhalb der ersten drei Monate straffrei. Ärztinnen und Ärzte sind nicht verpflichtet, ihn durchzuführen, sofern keine Lebensgefahr besteht. Die Kosten sind bis auf in wenigen Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei Notwendigkeit aus medizinischen Gründen, selbst zu tragen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.808 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
130.592 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
115.061 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1517 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1242 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1069 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Mehr Außenpolitik
44.000 Euro Diversion
Wöginger-Urteil: Lautes Schweigen der Konkurrenz
Per Verfassung
Spaniens Regierung will Abtreibungsrecht schützen
Forscher in Sorge
Nobelpreis: „Trump gefährdet US-Führungsrolle“
EU-Parlament entschied
Keine Auslieferung von Linksaktivistin an Ungarn
Kritik ja, aber ...
EU-Chefin abwählen? FPÖ allein auf weiter Flur
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf