Spaniens Regierung will Abtreibungsrecht schützen

Es gehe darum, das Abreibungsrecht mit Blick auf künftige Regierungswechsel vor Veränderungen zu schützen, sagte ein spanischer Verfassungsjurist. Die Chancen, dass das tatsächlich passiert, stünden allerdings schlecht. Die sozialistische Partei sowie ihr linker Koalitionspartner Sumar haben nur eine Minderheitsregierung, für eine Änderung der Verfassung ist jedoch eine Drei-Fünftel-Mehrheit nötig. Diese könne durch den Widerstand der anderen Parteien wohl nicht erreicht werden.