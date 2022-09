San Marino: Parlament hob Abtreibungsverbot auf

Das Gesetz in San Marino sieht außerdem das Einrichten von Beratungsstellen vor, in denen Minderjährige ohne elterliche Genehmigung oder Rezept Zugang zu Notfallverhütungsmitteln bekommen, das Durchführen von Sexualerziehung in Schulen und das strafrechtliche Verfolgen von Fachleuten, die falsche Informationen verbreiten, um Frauen von einem Schwangerschaftsabbruch abzuhalten.