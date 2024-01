Mit Abtreibungsverbot verliert man Stimmen

Ein Argument der Gegenseite ist hingegen, dass ein totales Abtreibungsverbot Betroffene in die Illegalität treiben und die Durchführung unsicherer machen würde. So sterben weltweit etwa 39.000 Frauen jährlich an den Folgen unsicherer Schwangerschaftsabbrüche. Zudem wird in Ländern mit liberalen Gesetzen wie Frankreich, in denen Verhütung oft zumindest für junge Menschen von den Krankenkassen finanziert wird, nicht mehr abgetrieben als in Ländern mit strengeren Regelungen.