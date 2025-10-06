Vorteilswelt
„Promi Big Brother“

Jimi Blue Ochsenknecht: Vom Häfn in den TV-Knast

Society International
06.10.2025 07:48
Jimi Blue Ochsenknecht wechselt vom Gefängnis in den TV-Knast von „Promi Big Brother“.
Jimi Blue Ochsenknecht wechselt vom Gefängnis in den TV-Knast von „Promi Big Brother“.(Bild: Joyn/Marc Rehbeck)

Nach dem Gefängnis wartet nun der sogenannte TV-Knast: Schauspieler und Promi-Sohn Jimi Blue Ochsenknecht zieht in das „Promi Big Brother“-Haus. Sat.1 stellte den 33-Jährigen am Montag als weiteren Bewohner der neuen Staffel des Formats vor, in dem Promis auf wenig Platz, überwacht und abgeschottet von der Außenwelt, zusammenleben.

Ochsenknecht – über den es in den vergangenen Monaten allerhand Schlagzeilen gegeben hatte – gab sich optimistisch, die Aufgabe meistern zu können. „Ich weiß, wie es ist, wirklich eingesperrt zu sein – da ist ,Promi Big Brother‘ für mich kein Problem“, sagte er vor seinem Einzug.

„Sehr reflektierende Zeit“
Jimi Blue Ochsenknecht, Sprössling des Ochsenknecht-Clans um Vater Uwe (69) und Mutter Natascha (61), hatte im Sommer mit einer unfreiwilligen Tour durch deutsche Gefängnisse Aufsehen erregt.

Wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung in Höhe von 14.000 Euro war er am Hamburger Flughafen festgenommen und über mehrere Stationen nach Österreich ausgeliefert worden. Dort wurde das Verfahren gegen ihn gegen eine Geldbuße von 18.000 Euro eingestellt.

Neben Jimi Blue Ochsenknecht sind heuer auch DesiDésirée Nick, Harald Glööckler, Marc Terenzi ...
Neben Jimi Blue Ochsenknecht sind heuer auch DesiDésirée Nick, Harald Glööckler, Marc Terenzi und SatansBratan bei „Promi Big Brother“ dabei.(Bild: Joyn/Marc Rehbeck)

  Später sagte Ochsenknecht junior, er habe seiner Zeit im Gefängnis im Nachhinein auch Gutes abgewinnen können – „eine sehr reflektierende Zeit“ sei das „im Endeffekt“ gewesen. Ob ihm bei „Promi Big Brother“ viel Zeit zum Nachdenken bleibt, ist allerdings fraglich – in der Show ist ständig irgendetwas los. Man muss sich mit den Mitbewohnern auseinandersetzen, in Spielen antreten und es aushalten, von der Außenwelt abgeschnitten zu sein.

Baustellen-Charme trifft Luxus
Weitere Kandidaten in der diesjährigen Staffel sind zum Beispiel Modemacher Harald Glööckler (60), Schauspielerin Désirée Nick (69) und Boyband-Sänger Marc Terenzi (47). Die ersten Bewohner sind bereits am Samstag eingezogen. Jimi Blue Ochsenknecht soll in der ersten großen Live-Show am Montagabend (20.15 Uhr, Sat.1 und auf Joyn) dazustoßen.

  Thematisch geht es für die Stars und Sternchen in diesem Jahr recht ungemütlich zu. Die Kandidaten hausen diesmal in einer Art Rohbau – zwischen Schubkarren, Schotter und säckeweise Mörtel. Das Set steht in Köln.

Marc Terenzi will nach privaten Höhen und Tiefen bei „Promi Big Brother“ einen Neustart machen.
SatansBratan dabei
Marc Terenzi macht bei „Promi Big Brother“ mit
29.09.2025

Wie Sat.1 ebenfalls am Montag verriet, gibt es allerdings auch noch einen – bislang geheimen – zweiten Bereich, „Musterwohnung“ genannt und deutlich luxuriöser. Der eklatante Unterschied zwischen beiden Welten dürfte Konflikte unter den Bewohnern provozieren.

