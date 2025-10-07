Zelda Williams will keine KI-Clips von Vater Robin

Die Videos seien dumm, eine Verschwendung von Zeit und Energie „und glaubt mir, es ist nicht das, was er gewollt hätte“. Die Vermächtnisse echter Menschen verkümmerten durch die Videos hin zu: „Das sieht vage aus und hört sich vage an nach ihnen, also reicht das.“ Und das nach Williams‘ Ansicht nur, um „schrecklichen TikTok-Slop“ zu produzieren. Als KI-Slop werden Online-Inhalte mit niedriger Qualität bezeichnet, die von Künstlicher Intelligenz erstellt wurden.