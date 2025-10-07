Sieben Schlüsselmomente vom 7. Oktober 2023

Am 7. Oktober jährt sich das schlimmste Massaker in Israels Geschichte zum zweiten Mal. Am jüdischen Ruhetag Sabbat, der in diesem Jahr zugleich mit dem Feiertag Simchat Tora (Freude an der Tora) zusammenfiel, wurden rund 1200 Menschen getötet und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt.