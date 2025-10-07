Leobendorf eilt zum Winterkönig – FavAC gewinnt

Mit einem 1:0-Sieg in Neusiedl machte Leader Leobendorf den nächsten großen Schritt Richtung Herbstmeistertitel. Fünf Runden vor dem Ende der Hinrunde beträgt der Vorsprung bereits zehn Punkte. Jubeln durfte am Wochenende auch der FavAC. Die „Teufel“ besiegten im Bezirksderby TWL Elektra mit 3:1. Im Video gibt es die Highlights der Runde.