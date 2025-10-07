123-Transporter: Nun läuft das Sanierungsverfahren

70 Gläubiger und „Vielzahl von Kunden“ betroffen

Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans, angeboten, informierte der Alpenländische Kreditorenverband. Betroffen sind laut Creditreform rund 70 Gläubiger und „eine Vielzahl von Kunden“ sowie fünf Dienstnehmer.