Zufahrt vergessen: Gordischer Knoten um Gymnasium

Bürger wollen veränderte Zufahrt über ihre Gasse verhindern

Die an den Bau angrenzenden Bürger bleiben hart: „Seitens der Politik sind einst schwere Fehler begangen worden.“ Jetzt soll diese auch den – nun eben teureren – Preis dafür zahlen: „Wir haben dem Projekt zugesagt, wenn der Hauptzugang auf der stadtabgewandten Seite stattfindet – so wie es ursprünglich geplant war“, so die Siedlungsanrainer, die das Verkehrskonzept in der Region als „unrealistisch“ bezeichnen – allein den Passus, „dass nur zehn Prozent mit dem Kfz kommen“.