Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heikle Umwidmungen

Zufahrt vergessen: Gordischer Knoten um Gymnasium

Niederösterreich
07.10.2025 10:00
Viel Infrastruktur, ein Kreisverkehr (orange) – eine Zufahrt schürt trotz Beschränkungen ...
Viel Infrastruktur, ein Kreisverkehr (orange) – eine Zufahrt schürt trotz Beschränkungen (violett) Ängste um viel Verkehr. Die ursprünglich vorgesehene Zufahrt (blau) ist bereits aus dem Rennen.(Bild: Krone KREATIV/zVg, stock.adobe.com)

Mit dem dritten Bürgermeister geht das umstrittene Projekt „Gymnasium Gerasdorf“ (NÖ) bewilligt in die Realisierungsphase. Da im Vorfeld Fehler gemacht wurden, muss eine Zufahrt geändert werden – die Anrainer steigen auf die Barrikaden: Sie glauben, dass das nur mit Umwidmungen geht, mittlerweile sind viele Bereiche aber schon in Privatbesitz.

0 Kommentare

Was passiert mit einem Gymnasium, bei dem bereits unter dem Vor-Vor-Gemeindechef vergessen worden war, vor Bekanntgabe des Standortes alle Grundstücke vorab zu erwerben? – Jetzt wollen die Grundeigner horrende Preise für die Flächen. Der Vor-Bürgermeister war mit dieser Lage konfrontiert und wollte die Preise nicht bezahlen – das Projekt lag auf Eis (wir berichteten). Nun hat man seitens des Bundes den Bauplan fix genehmigt.

Bürger wollen veränderte Zufahrt über ihre Gasse verhindern
Die an den Bau angrenzenden Bürger bleiben hart: „Seitens der Politik sind einst schwere Fehler begangen worden.“ Jetzt soll diese auch den – nun eben teureren – Preis dafür zahlen: „Wir haben dem Projekt zugesagt, wenn der Hauptzugang auf der stadtabgewandten Seite stattfindet – so wie es ursprünglich geplant war“, so die Siedlungsanrainer, die das Verkehrskonzept in der Region als „unrealistisch“ bezeichnen – allein den Passus, „dass nur zehn Prozent mit dem Kfz kommen“.

Gegenüber dieser Siedlung soll der mächtige Gymnasiumbau nun errichtet werden. Nach ...
Gegenüber dieser Siedlung soll der mächtige Gymnasiumbau nun errichtet werden. Nach Planungsfehlern wehren sich Bürger gegen eine Teil-Öffnung ihrer Straße.(Bild: zVg)

Gemeinde tröstet mit Fahrbeschränkungen: Müllabfuhr und Zusteller
Derzeit hegt die Gemeinde unter dem jetzt abermals neuen Bürgermeister jedoch Pläne, die nunmehr aktuelle Zufahrtsstraße zwar für den Verkehr zu sperren. „Müllabfuhr und Zulieferdienste sollen aber ausgenommen werden und die Schüler den Weg zur Abholzone und zum Bus zu Fuß gehen.“

Um das möglich zu machen, müssen jedoch Parkplätze umgewidmet und Grünflächen versetzt werden. Die Krux dabei: Diese sind mittlerweile größtenteils bereits in das Eigentum der Besitzer der Häuser übergegangen.

Lesen Sie auch:
Erfolgt die Zufahrt über den Nordteil der Schule, sehen die Siedlungsbewohner schwarz: „Allein ...
Anrainer wollen Lösung
Gymnasium steckt bei Planung noch im Verkehrsstau
03.07.2024
2028 fix fertig
Gymnasium-Standort schafft neuen Stadtteil
29.12.2023

Bürgermeister will alle Hebel für Lösung in Bewegung setzen
Wir wollten vom Stadtchef wissen: Kann man hier alle Interessen noch unter einen Hut bringen? „Den Anrainern war von Anfang an klar: Hier kommt ein Bundesgebäude mit über 400 Schülern hin“, sagt Dietmar Ruf. „Aber wir werden auch unter neuen Bedingungen eine Lösung finden.“

Am Dienstag um 15.30 Uhr treffen sich Beteiligte in Anwesenheit der Genossenschaft der Anrainergebäude.

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
156.832 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
129.869 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
127.731 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1416 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1246 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1197 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf