Österreich unter Ländern mit strengstem Sparkurs

Dänemark gibt viel aus – kann es sich aber leisten

Elf EU-Länder – darunter Österreich – weisen gemäß der Analyse einen positiven bzw. restriktiven Fiscal Stance auf, das bedeutet, ihre Nettoausgaben steigen weniger stark als das potenzielle Wachstum. Bei 15 Ländern ist es umgekehrt, sie betreiben eine expansive Fiskalpolitik und ihr Fiscal Stance ist daher negativ. Bei Irland halten sich beide Werte die Waage. Angeführt wird die Liste von Dänemark, das mit -2,6 Prozent die expansivste Fiskalpolitik betreibt. Das nordeuropäische Land kann sich die Ausgabenfreudigkeit durchaus leisten, hat es doch 2024 einen Budgetüberschuss von 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erzielt.