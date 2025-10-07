Diese burgenländische Winzerin sieht rosa-rot

„Rosé war in unseren Breiten immer das Stiefkind unter den Weinen. Als mir dann auf einer Reise durch New York und Kalifornien 2015 auffiel, dass dort überall Rosé getrunken wird, kreierte auch ich mit unseren Blaufränkisch-Trauben diesen Weinstil nach meinen eigenen Vorstellungen. Schließlich setzen sich Trends, die in Amerika entstehen, zehn Jahre später auch bei uns durch“, sagt Strehn, die anfangs selbst nicht wusste, ob ihre Kreation ein Flop oder ihr Durchbruch wird. Doch ihr visionäres Denken, ihr Unternehmergeist und ihr Perfektionsstreben machten sich bezahlt.