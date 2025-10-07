Sängerin Taylor Swift will niemals ins All fliegen

Taylor Swift hat im Gegensatz zu anderen Prominenten kein Interesse an einem Ausflug ins All. Auf eine entsprechende Frage im Interview des britischen Rundfunksenders BBC Radio 2 entgegnete die Sängerin: „Niemals! Warum sollte ich das tun? Es gibt keinen Grund dafür.“
Mehrmals machte sie deutlich, wie sehr sie eine Reise in den Weltraum ablehne: „Ich will es nicht, ich kann es nicht, ich will es nicht. Nein.“
„Kalt und gruselig“
Als Begründung fügte die 35-Jährige an: „Es ist kalt, es ist gruselig, ich weiß nicht, ob ich wieder auf die Erde komme.“ Und selbst falls sie ins All fliegen würde, bliebe ein Problem: „Niemand wird glauben, dass ich das getan habe.“ Es sei also ohnehin egal.
Beim Moderator bedankte sich Swift für die Frage und sagte: „Ich weiß nicht, warum mich das gerade völlig aus der Fassung gebracht hat.“
Swift plauderte im Interview nicht nur über ihre Abneigung gegen einen Flug ins All, sondern auch über ihren Verlobten Travis Kelce:
Auch Ed Sheeran hat „schreckliche Angst“
Zuvor hatte der Sänger Ed Sheeran davon berichtet, dass er einen Auftritt im Weltall abgelehnt habe. Allein die Idee habe ihm „schreckliche Angst“ gemacht.
Im April hatte ein Flug ins All weltweit Aufsehen erregt, bei dem auch Katy Perry dabei war. Amazon-Gründer Jeff Bezos hatte Perry, seiner Partnerin Lauren Sánchez, der US-Moderatorin Gayle King und einigen Wissenschafterinnen mithilfe seiner Raumfahrtfirma Blue Origin einige Minuten in der Schwerelosigkeit ermöglicht.
