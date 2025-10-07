Mehrere Monate lang warten auf Psychotherapieplatz

Verzögerungen kosten nicht nur Leid

Und sie bringt auch ein Beispiel aus der Praxis. So musste eine Schülerin (17) mit Essstörung monatelang auf einen Platz warten. „In dieser Zeit entwickelte sich ihre Symptomatik so stark, dass ein stationärer Aufenthalt nötig wurde.“ Derartige Verzögerungen würden nicht nur die Betroffenen und deren Angehörigen viel Leid und Kraft kosten, sondern seien auch eine Geldfrage für die Gesellschaft. Gstrein verweist dabei auf längere Krankenstände bzw. Langzeiterkrankungen.