Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frauen risikoarmer

Immer mehr junge Menschen haben Wertpapiere

Wirtschaft
07.10.2025 09:55
Immer mehr Menschen in Österreich haben alternative Sparanlagen wie Aktien (Symbolbild).
Immer mehr Menschen in Österreich haben alternative Sparanlagen wie Aktien (Symbolbild).(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Österreicherinnen und Österreicher setzen weiterhin auf klassische Sparanlagen wie ein Sparbuch. Gleichzeitig hat aber das Interesse an Alternativen wie Aktien zugenommen, wie der Finanzmonitor der Bank Austria zeigt. Vor allem unter 30-Jährige besitzen Wertpapiere.

0 Kommentare

Während es im Vorjahr noch 34 Prozent waren, haben heute schon 37 Prozent der unter 30-jährigen Befragten Wertpapiere. Einige weitere interessieren sich dafür. Auch Frauen greifen öfters zu Alternativen, aber noch deutlich seltener als Männer. Bei den Männern hat fast jeder zweite (49 Prozent) Wertpapiere, bei den Frauen ist es nur ungefähr jede vierte (24 Prozent). Frauen seien deutlich risikoarmer als Männer, begründete die Bank Austria.

Langfristige Investments in Wertpapiere seien „ein wesentlicher Beitrag zur Vorsorge und zum Erhalt des realen Werts von Geldvermögen, das sonst durch die hohe Inflation zum Schrumpfen verdammt ist“, sagte Bank-Austria-CEO Ivan Vlaho. Zu Wertpapieren zählen zum Beispiel Aktien, Anleihen und Investmentfonds.

Lesen Sie auch:
Noch nie war global gesehen so viel Geld da: Die Inflation bläht unser Vermögen aber nur ...
Weniger als Deutsche
So viel Geld haben Österreicher im Durchschnitt
26.09.2025
Pensionsvorsorge etc.
2,3 Millionen Österreicher haben Wertpapiere
20.03.2025

Das klassische Sparen hat laut der Umfrage unter 600 Bankkundinnen und Bankkunden aber nicht ausgedient. Ungefähr sieben von zehn Befragten (72 Prozent) nutzen noch klassische Produkte. Tendenziell legen die Menschen auch mehr Geld zur Seite: Pro Monat werden durchschnittlich 250 statt 200 Euro gespart. Dieser Betrag ist für Notfälle, größere Anschaffungen und die Altersvorsorge gedacht.

Fast jede dritte Person (30 Prozent) gab an, Immobilien „besonders interessant“ zu finden. Umsetzbar ist das für viele aber nicht: 72 Prozent sagten, dass ihnen die Eigenmittel fehlten. Ein Teil will außerdem auf niedrigere Preise warten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
156.832 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
129.869 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
127.731 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1416 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1246 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1197 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Wirtschaft
Frauen risikoarmer
Immer mehr junge Menschen haben Wertpapiere
20%-Quote angeboten
123-Transporter: Nun läuft das Sanierungsverfahren
Radikaler WHO-Plan
EU-Kommission für Verbot von Zigarettenfiltern!
Das sind die Gründe
Mehr als die Hälfte fühlt sich im Job gestresst
Warnung vor Kollaps
Deutsche Experten fordern Arbeiten bis 73
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf