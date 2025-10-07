Immer mehr junge Menschen haben Wertpapiere

Während es im Vorjahr noch 34 Prozent waren, haben heute schon 37 Prozent der unter 30-jährigen Befragten Wertpapiere. Einige weitere interessieren sich dafür. Auch Frauen greifen öfters zu Alternativen, aber noch deutlich seltener als Männer. Bei den Männern hat fast jeder zweite (49 Prozent) Wertpapiere, bei den Frauen ist es nur ungefähr jede vierte (24 Prozent). Frauen seien deutlich risikoarmer als Männer, begründete die Bank Austria.