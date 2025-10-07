25-Jähriger vor Wohnhaus brutal attackiert

Ehemaliger Mitarbeiter stahl Forstmaschine
Nach Monaten ertappt
Ein 25-jähriger Braunauer ist am späten Montagabend vor seinem Wohnhaus im Salzburger Hallwang von mehreren Männern brutal attackiert worden. Die unbekannten Täter konnten flüchten.
Fünf vermummte Männer attackierten den 25-jährigen Braunauer am Montagabend gegen 22.30 Uhr vor dessen Wohnhaus in Hallwang. Aus bisher ungeklärter Ursache schlugen die fünf auf den jungen Mann ein und verletzten ihn unbestimmten Grades.
Der 25-Jährige wehrte sich, woraufhin die Täter flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte kein Ergebnis, die Ermittlungen laufen. Der junge Mann wollte sich trotz seiner Verletzung nicht von einem Arzt behandeln lassen.
