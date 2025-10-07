Vorteilswelt
Ex-Investmentbanker

Musk holt Vertrauten als Finanzchef für X und xAI

Web
07.10.2025 09:30
Die Ernennung erfolgt inmitten einer Welle von Abgängen in der Führungsetage von Musks Firmen.
Die Ernennung erfolgt inmitten einer Welle von Abgängen in der Führungsetage von Musks Firmen.(Bild: gguy - stock.adobe.com)

Elon Musk hat einem Medienbericht zufolge einen ehemaligen Investmentbanker von Morgan Stanley zum neuen Finanzchef für seine KI-Firma xAI und den Kurznachrichtendienst X ernannt. Anthony Armstrong, der Musk bereits bei der Übernahme von Twitter beraten hatte, soll die Finanzgeschäfte beider Firmen leiten.

Das berichtete die „Financial Times“ am Dienstag unter Berufung auf Insider. Armstrong arbeitet demnach bereits seit einigen Wochen für xAI und sei in den vergangenen Tagen formell ernannt worden. Eine seiner Hauptaufgaben sei es, den Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) nach dem Weggang vieler Werbekunden wieder finanziell zu stabilisieren.

Musk hatte nach der Übernahme die Regeln für Inhalte gelockert, was viele Anzeigenkunden zum Abschied bewog.

Armstrong hatte als globaler Leiter für Tech-Fusionen bei der US-Großbank Morgan Stanley zu dem Team gehört, das Musk für die 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Twitter im Jahr 2022 engagiert hatte. Dem Bericht zufolge entwickelte sich während des Geschäfts eine enge Beziehung zwischen den beiden.

Bei xAI ersetzt Armstrong Mike Liberatore, der die Firma heuer nach Auseinandersetzungen mit Mitgliedern aus Musks engstem Kreis über die Unternehmensstruktur und aggressive Finanzziele verlassen hatte. Weder die Unternehmen noch Armstrong waren zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.

Welle von Abgängen in den Führungsetagen von Musks Firmen
Die Ernennung erfolgt inmitten einer Welle von Abgängen in der Führungsetage von Musks Firmen. Im Juli trat die Chefin von X, Linda Yaccarino, zurück. Zudem verließen der Finanzchef von X, Mahmoud Reza Banki, und der Chefjurist von xAI, Robert Keele, ihre Posten.

Dem Bericht zufolge befindet sich xAI zudem in Gesprächen über eine neue Finanzierungsrunde. Diese könnte das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Software-Unternehmen aus Kalifornien mit rund 200 Milliarden Dollar bewerten, hieß es unter Berufung auf Investoren.

