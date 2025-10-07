Musk holt Vertrauten als Finanzchef für X und xAI

Das berichtete die „Financial Times“ am Dienstag unter Berufung auf Insider. Armstrong arbeitet demnach bereits seit einigen Wochen für xAI und sei in den vergangenen Tagen formell ernannt worden. Eine seiner Hauptaufgaben sei es, den Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) nach dem Weggang vieler Werbekunden wieder finanziell zu stabilisieren.