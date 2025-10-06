Vorteilswelt
SPÖ owner threatens

Explosive: Was Dornauer’s dismantling not legal?

06.10.2025 18:00
Georg Dornauer has asked for time to think about challenging his expulsion from the party.
Georg Dornauer has asked for time to think about challenging his expulsion from the party.(Bild: Birbaumer Christof)

An initial legal assessment is likely to leave the Tyrolean SPÖ leadership in a bit of a quandary. There are some indications that Georg Dornauer's removal is in breach of the SPÖ statutes. A "Politics Unofficial" by Claus Meinert, editor-in-chief of the "Tiroler Krone".

The expulsion of Georg Dornauer, which was controversial even within the party, made the headlines for the Tyrolean SPÖ in the previous week. Mostly negative. As reported, the former party leader is considering appealing against this dismissal to the party arbitration tribunal. Dornauer's goalkeeping skills are not too bad and he could come out on top this time too. An initial legal expert opinion - available to the "Krone" on a highly unofficial basis - sees the ejection more as a foul and less as justified, simply because there is no justification.

Porträt von Claus Meinert
Claus Meinert
