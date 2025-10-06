Explosive: Was Dornauer’s dismantling not legal?

The expulsion of Georg Dornauer, which was controversial even within the party, made the headlines for the Tyrolean SPÖ in the previous week. Mostly negative. As reported, the former party leader is considering appealing against this dismissal to the party arbitration tribunal. Dornauer's goalkeeping skills are not too bad and he could come out on top this time too. An initial legal expert opinion - available to the "Krone" on a highly unofficial basis - sees the ejection more as a foul and less as justified, simply because there is no justification.