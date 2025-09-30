Schulabbruch nur noch nach Pflichtgespräch möglich

Graz-Attentat als Anlass für Neuregelung

Bildungsminister Wiederkehr betont, dass durch diese Maßnahme nicht nur die Jugendlichen besser unterstützt werden sollen, sondern auch die Schulen wichtige Rückmeldungen über förderliche und hinderliche Faktoren im Schulalltag erhalten. Der Handlungsbedarf werde zuletzt auch durch das Attentat am BORG Dreierschützengasse in Graz unterstrichen, bei dem der Täter zuvor die Schule abgebrochen hatte.