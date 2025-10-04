Blutiger Angriff auf Zivilisten in der Ukraine

Zivilisten schwer verletzt in Spitälern

Die Rettungsarbeiten dauern an, viele Opfer liegen schwer verletzt in Krankenhäusern – die Zahl der Verletzten könnte noch steigen. Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte entsetzt auf den Angriff: „Die Russen mussten wissen, dass sie auf Zivilisten schießen. Und das ist Terror, den die Welt nicht ignorieren darf“, schrieb er in sozialen Netzwerken.