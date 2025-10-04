Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zug in Flammen

Blutiger Angriff auf Zivilisten in der Ukraine

Ausland
04.10.2025 13:43

Bei einem verheerenden Drohnenbeschuss auf einen Bahnhof in der nordöstlichen Region Sumy in der Ukraine sind laut Behördenangaben mindestens 30 Menschen verletzt worden – darunter Bahnmitarbeiter und Passagiere eines Personenzugs.

0 Kommentare

Die Explosionen trafen am Samstagabend den Bahnhof in der Stadt Schostka. Ein Foto, das der Gouverneur der Region, Oleh Hryhorow, auf Telegram veröffentlichte, zeigt das ganze Ausmaß des Grauens: Ein brennender, völlig zerstörter Waggon steht lichterloh in Flammen.

Zivilisten schwer verletzt in Spitälern
Die Rettungsarbeiten dauern an, viele Opfer liegen schwer verletzt in Krankenhäusern – die Zahl der Verletzten könnte noch steigen. Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte entsetzt auf den Angriff: „Die Russen mussten wissen, dass sie auf Zivilisten schießen. Und das ist Terror, den die Welt nicht ignorieren darf“, schrieb er in sozialen Netzwerken.

Mindestens 30 Passagiere wurden bei dem Drohnenangriff verletzt.
Mindestens 30 Passagiere wurden bei dem Drohnenangriff verletzt.(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS)

Der Zug, der getroffen wurde, sollte ursprünglich von Schostka nach Kiew fahren. Laut Hryhorow kämpfen derzeit zahlreiche Rettungskräfte, Ärzte und Sanitäter um das Leben der Opfer.

Lesen Sie auch:
Der Öltanker „Boracay“ ist in Frankreich festgesetzt worden.
Öltanker festgesetzt
Putin wirft Frankreich jetzt „Piraterie“ vor
03.10.2025
Lüftung ausgefallen
Angriff kappt Atom-Ruine Tschernobyl den Strom
01.10.2025

In den vergangenen Monaten hat Russland seine Luftangriffe auf die ukrainische Bahn-Infrastruktur massiv verstärkt – zuletzt wurden nahezu täglich Bahnanlagen attackiert.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ukraine
BehördenangabeAngriffExplosion
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf