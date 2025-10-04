Zug in Flammen
Blutiger Angriff auf Zivilisten in der Ukraine
Bei einem verheerenden Drohnenbeschuss auf einen Bahnhof in der nordöstlichen Region Sumy in der Ukraine sind laut Behördenangaben mindestens 30 Menschen verletzt worden – darunter Bahnmitarbeiter und Passagiere eines Personenzugs.
Die Explosionen trafen am Samstagabend den Bahnhof in der Stadt Schostka. Ein Foto, das der Gouverneur der Region, Oleh Hryhorow, auf Telegram veröffentlichte, zeigt das ganze Ausmaß des Grauens: Ein brennender, völlig zerstörter Waggon steht lichterloh in Flammen.
Zivilisten schwer verletzt in Spitälern
Die Rettungsarbeiten dauern an, viele Opfer liegen schwer verletzt in Krankenhäusern – die Zahl der Verletzten könnte noch steigen. Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte entsetzt auf den Angriff: „Die Russen mussten wissen, dass sie auf Zivilisten schießen. Und das ist Terror, den die Welt nicht ignorieren darf“, schrieb er in sozialen Netzwerken.
Der Zug, der getroffen wurde, sollte ursprünglich von Schostka nach Kiew fahren. Laut Hryhorow kämpfen derzeit zahlreiche Rettungskräfte, Ärzte und Sanitäter um das Leben der Opfer.
In den vergangenen Monaten hat Russland seine Luftangriffe auf die ukrainische Bahn-Infrastruktur massiv verstärkt – zuletzt wurden nahezu täglich Bahnanlagen attackiert.
