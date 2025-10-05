Schlager zwischen Juventus und Milan endet torlos
Serie A
Juventus Turin und Milan haben sich im Schlager der Serie A am Sonntag mit einem torlosen Remis getrennt. Die Turiner bleiben in dieser Saison damit weiter ohne Niederlage.
Napoli gewann davor dank Toren von Andre Anguissa und Rasmus Höjlund das Heimspiel gegen Genoa 2:1 und kehrte damit wieder an die Tabellenspitze zurück. Punktegleich mit dem Meister, der zuletzt bei Milan mit einem 1:2 die erste Saisonniederlage kassiert hatte, ist die AS Roma Zweiter.
Milans große Chance auf den Sieg vergab Christian Pulisic vom Elfmeterpunkt. Der Amerikaner schoss in der 54. Minute über das Gehäuse.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.