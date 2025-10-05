Vorteilswelt
Serie A

Schlager zwischen Juventus und Milan endet torlos

Fußball International
05.10.2025 22:51
Christian Pulisic (r.) vergab einen Elfmeter.
Christian Pulisic (r.) vergab einen Elfmeter.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)

Juventus Turin und Milan haben sich im Schlager der Serie A am Sonntag mit einem torlosen Remis getrennt. Die Turiner bleiben in dieser Saison damit weiter ohne Niederlage. 

0 Kommentare

Napoli gewann davor dank Toren von Andre Anguissa und Rasmus Höjlund das Heimspiel gegen Genoa 2:1 und kehrte damit wieder an die Tabellenspitze zurück. Punktegleich mit dem Meister, der zuletzt bei Milan mit einem 1:2 die erste Saisonniederlage kassiert hatte, ist die AS Roma Zweiter.

Milans große Chance auf den Sieg vergab Christian Pulisic vom Elfmeterpunkt. Der Amerikaner schoss in der 54. Minute über das Gehäuse.

Porträt von krone Sport
krone Sport
