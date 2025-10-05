Schlager zwischen Juventus und Milan endet torlos

Napoli gewann davor dank Toren von Andre Anguissa und Rasmus Höjlund das Heimspiel gegen Genoa 2:1 und kehrte damit wieder an die Tabellenspitze zurück. Punktegleich mit dem Meister, der zuletzt bei Milan mit einem 1:2 die erste Saisonniederlage kassiert hatte, ist die AS Roma Zweiter.