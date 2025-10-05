Papst Leo XIV.: Sorge wegen „antisemitischem Hass“

„In diesen letzten Stunden, in der dramatischen Situation im Nahen Osten, werden einige bedeutende Fortschritte in den Friedensverhandlungen erzielt. Ich hoffe sehr, dass sie bald die ersehnten Ergebnisse bringen. Ich rufe alle Verantwortlichen dazu auf, sich weiterhin für diesen Weg zu engagieren: den Waffenstillstand herbeiführen, die Geiseln freilassen“, erklärte der Papst.