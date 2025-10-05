Wie guter Wein, Heino tritt auch noch mit 100 auf

Kein Scherz! Der Volkslied-Gigant hat im „Bierkönig“ eine Auftritts-Garantie bis zu seinem 100. Geburtstag. Die „Krone“ begleitete den Evergreen dort zum letzten Auftritt, für heuer.
Mit seinem Manager und Intimus Helmut Werner (41) jettete Heino am Samstag von einem Konzert in Berlin nach Mallorca. Das aber nur, um am selben Tag auch noch einmal im „Bierkönig“ auf Mallorcas Partymeile, dem Ballermann, aufzutreten. „Das war für heuer der letzte von insgesamt sechs Auftritten“, so der 86-jährige Deutsche, der längst in Kitzbühel sein Zuhause, mit den Werners, gefunden hat, noch vor dem Konzert.
Heino ist wie guter Wein
„Und es war definitiv nicht der letzte Auftritt“, hakt Werner ein, „wir haben mit dem Veranstalter hier vereinbart, dass Heino bis zu seinem 100. Geburtstag auftreten wird.“ Ist das euer Ernst, fragt ADABEI, der die Stimmung einzufangen versuchte, fast ungläubig. „Natürlich ist das ernst. Vor allem fallen dann zwei Jubiläen zusammen: 100 Jahre Heino und 50 Jahre ,Bierkönig‘. Dieses Konzert fiele dann auf den 25. April 2038.“ Und bis dahin starten wir hier damit schon 2026. Das heißt, hier geht’s in Summe um siebenstellige Beträge? Werner mit einem Augenzwinkern: „Heino ist jedenfalls jeden Cent wert. Bei ihm ist’s wie beim guten Wein, er wird mit steigendem Alter schlicht und ergreifend immer besser.“
Helmut Werner über große Auftrittspläne
Von „Amtsmüdigkeit“ bei ihm keine Spur. Eigentlich kein Wunder, bei dem Pensum, das hält fit. Denn nicht nur, dass der ganze Tross an dem Tag den Flieger von Berlin nach Mallorca verpasste (man musste mühsam über Barcelona anreisen), auch das Gepäck blieb irgendwo hängen. Also rasch noch vor dem Konzert shoppen und rauf auf die Bühne.
PS.: Auch ohne Mallorca rollt bei Heino aktuell der Rubel. Denn in Kürze wird seine „Made in Germany“-Deutschland-Tour mit über 80 Konzerten starten.
