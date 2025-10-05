Wie guter Wein, Heino tritt auch noch mit 100 auf

Heino ist wie guter Wein

„Und es war definitiv nicht der letzte Auftritt“, hakt Werner ein, „wir haben mit dem Veranstalter hier vereinbart, dass Heino bis zu seinem 100. Geburtstag auftreten wird.“ Ist das euer Ernst, fragt ADABEI, der die Stimmung einzufangen versuchte, fast ungläubig. „Natürlich ist das ernst. Vor allem fallen dann zwei Jubiläen zusammen: 100 Jahre Heino und 50 Jahre ,Bierkönig‘. Dieses Konzert fiele dann auf den 25. April 2038.“ Und bis dahin starten wir hier damit schon 2026. Das heißt, hier geht’s in Summe um siebenstellige Beträge? Werner mit einem Augenzwinkern: „Heino ist jedenfalls jeden Cent wert. Bei ihm ist’s wie beim guten Wein, er wird mit steigendem Alter schlicht und ergreifend immer besser.“