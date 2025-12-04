Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlagzeilenbuch 2025

Tiroler Prominenz verrät die Höhepunkte des Jahres

Tirol
04.12.2025 14:00

Ob Politisches, Sportliches oder Kulturelles – das Jahr 2025 brachte viele positive wie auch negative Schlagzeilen. Die Tiroler „Krone“ lud am Dienstag zur Präsentation des „Krone“ Schlagzeilenbuchs. Wie haben einige Stimmen eingefangen und blicken auf ein bewegtes Jahr zurück.

0 Kommentare

Was war die Top-Schlagzeile des Jahres? Diese Frage stellte das Team den vielen Gästen bei der Präsentation am Innsbrucker Tivoli. Claus Meinert, Chefredakteur der Tiroler „Krone“ meinte etwa, dass es schwierig sei, „da wir jeden Tag viele Schlagzeilen machen. In Erinnerung blieb mir aber das Spiel Wacker gegen Rapid hier im Tivoli.“ Wacker-Trainer Sebastian Siller konnte das Jahr durchaus genießen. Dem pflichtete auch sein Präsident, Johannes Rauch, bei.

Barbara Thaler, Präsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer, blickte vor allem auf ein schönes privates Jahr zurück, während Ex-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel ein eigenes Fischerei-Buch herausbrachte.

Lesen Sie auch:
Hoher Besuch bei der „Krone“-Schlagzeilenbuch-Präsentation: VP-Landeshauptmann Anton Mattle und ...
Schlagzeilenbuch 2025
Fest im Zeichen von Mut, Haltung, Unabhängigkeit
03.12.2025

Von Urlaub über Fußball bis zu neuen Projekten
An einen „großen Viertages-Urlaub“ mit der gesamten Familie denkt Landeshauptmann Anton Mattle gerne zurück. „Krone“-Sportchef Peter Moizi freute sich vor allem über die Qualifikation der Fußball-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.

Und was soll das Jahr 2026 bringen? Schauspieler Diyar Agit hat sich ruhige, aber auch sportliche Ziele gesetzt, Gregor Bloéb verweilt lieber im Hier und Jetzt. Arbeiterkammer Präsident Erwin Zangerl will an aktuellen Thematiken weiterarbeiten, das will auch LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ).

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.622 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
136.065 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
123.567 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf