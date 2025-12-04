Tiroler Prominenz verrät die Höhepunkte des Jahres

Was war die Top-Schlagzeile des Jahres? Diese Frage stellte das Team den vielen Gästen bei der Präsentation am Innsbrucker Tivoli. Claus Meinert, Chefredakteur der Tiroler „Krone“ meinte etwa, dass es schwierig sei, „da wir jeden Tag viele Schlagzeilen machen. In Erinnerung blieb mir aber das Spiel Wacker gegen Rapid hier im Tivoli.“ Wacker-Trainer Sebastian Siller konnte das Jahr durchaus genießen. Dem pflichtete auch sein Präsident, Johannes Rauch, bei.