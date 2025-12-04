Tiroler Prominenz verrät die Höhepunkte des Jahres

Ob Politisches, Sportliches oder Kulturelles – das Jahr 2025 brachte viele positive wie auch negative Schlagzeilen. Die Tiroler „Krone“ lud am Dienstag zur Präsentation des „Krone“ Schlagzeilenbuchs. Wie haben einige Stimmen eingefangen und blicken auf ein bewegtes Jahr zurück.
Was war die Top-Schlagzeile des Jahres? Diese Frage stellte das Team den vielen Gästen bei der Präsentation am Innsbrucker Tivoli. Claus Meinert, Chefredakteur der Tiroler „Krone“ meinte etwa, dass es schwierig sei, „da wir jeden Tag viele Schlagzeilen machen. In Erinnerung blieb mir aber das Spiel Wacker gegen Rapid hier im Tivoli.“ Wacker-Trainer Sebastian Siller konnte das Jahr durchaus genießen. Dem pflichtete auch sein Präsident, Johannes Rauch, bei.
Barbara Thaler, Präsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer, blickte vor allem auf ein schönes privates Jahr zurück, während Ex-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel ein eigenes Fischerei-Buch herausbrachte.
Von Urlaub über Fußball bis zu neuen Projekten
An einen „großen Viertages-Urlaub“ mit der gesamten Familie denkt Landeshauptmann Anton Mattle gerne zurück. „Krone“-Sportchef Peter Moizi freute sich vor allem über die Qualifikation der Fußball-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.
Und was soll das Jahr 2026 bringen? Schauspieler Diyar Agit hat sich ruhige, aber auch sportliche Ziele gesetzt, Gregor Bloéb verweilt lieber im Hier und Jetzt. Arbeiterkammer Präsident Erwin Zangerl will an aktuellen Thematiken weiterarbeiten, das will auch LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ).
