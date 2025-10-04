Milliarden retour: Kalte Progression

Aber halt, da wurde ja was vergessen: Es wurde bei uns die kalte Progression ab 2023 abgeschafft. Diese bewirkte bekanntlich, dass die schleichende Inflation die Steuern ständig automatisch erhöhte. Alle paar Jahre inszenierte dann die jeweilige Regierung „die größte Steuerreform aller Zeiten“, die Tarife wurden wieder angepasst. Im Klartext: Man hat den Bürgern auf diese Weise das zurückgegeben, was man ihnen vorher heimlich abgeknöpft hatte.