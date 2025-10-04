„Wieso kriegt A1 keinen Handyempfang hin?“

„Ärgerlich.“ „Geschäftsschädigend.“ „Eine Katastrophe.“ Diese Worte kommen Sandra und Christian Lindtner in den Sinn, wenn sie derzeit auf ihre Mobiltelefone blicken. Seit fast zwei Monaten haben sie in ihrem Zinkenstüberl am Halleiner Dürrnberg schlechten oder gar keinen Handyempfang mehr. Auch das Festnetz funktioniert so gut wie gar nicht. „Das läuft alles über A1. Wir können nicht einmal Reservierungen annehmen“, klagt das Ehepaar. Auch in ihrem Wohnhaus unweit der Talstation der Sesselbahn am Zinken ist das Telefonieren laut ihnen „ein Graus“.