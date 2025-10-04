„Goldener Fressnapf“ für Fledermaus-Station

„Haustier des Jahres“ ist „Pixy“ aus Vorarlberg

Im Zuge des „Tierisch Engagiert“-Awards hat Fressnapf Österreich 2025 zum zweiten Mal das „Haustier des Jahres“ – eine ganz besondere Fellnase mit berührender Geschichte – gekürt. Die Siegerin in diesem Jahr ist „Pixy“ aus Vorarlberg. Die Hündin wurde in Rumänien geboren und hatte einen schweren Start ins Leben: Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern wurde sie von einem Hundefänger kurz nach ihrer Geburt in ein rumänisches „Shelter“ gebracht und erkrankte dort an Parvovirose.