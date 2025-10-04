„Er passt zu Red Bull!“ Marko bestätigt Gespräche

„Er ist ein sehr aggressiver Fahrer“

Derzeit fährt Dunne in der Formel 2. Trotz Pech und Fehlern liegt er auf Platz fünf der Gesamtwertung. Für den Jungspund könnte Red Bull eine der wenigen realistischen Optionen sein, um in die Formel 1 zu kommen. Laut der BBC wird Dunne jedoch zunächst in das Entwicklungsprogramm des Weltmeister-Rennstalls aufgenommen und soll vor seiner ersten F1-Saison noch ein weiteres Jahr in der zweithöchsten Rennserie fahren.