„Er passt zu Red Bull!“ Marko bestätigt Gespräche

Fährt Alex Dunne schon bald für Red Bull? Motorsportchef Helmut Marko hat das Interesse am Nachwuchsfahrer, dessen Vertrag bei McLaren überraschend aufgelöst worden war, bestätigt.
„Alex Dunne ist ein sehr schneller, aggressiver, junger Fahrer, passt demnach zu Red Bull“, sagt Marko im Gespräch mit Sky. „Und dadurch, dass er jetzt absolut frei ist, im Einvernehmen mit McLaren gelöst, ist das natürlich jemand, mit dem wir uns sicher unterhalten.“
Die Entscheidung von McLaren, sich vom 19-jährigen Iren zu trennen, kam überraschend: Dunne hatte in dieser Saison gleich zweimal ein Formel-1-Training für den Rennstall bestreiten. Dabei überzeugte er mit starken Rundenzeiten. Seine Chancen auf ein Cockpit bei McLaren waren jedoch gering, mit Oscar Piastri und Lando Norris sind die Stammplätze ohnehin langfristig vergeben.
„Er ist ein sehr aggressiver Fahrer“
Derzeit fährt Dunne in der Formel 2. Trotz Pech und Fehlern liegt er auf Platz fünf der Gesamtwertung. Für den Jungspund könnte Red Bull eine der wenigen realistischen Optionen sein, um in die Formel 1 zu kommen. Laut der BBC wird Dunne jedoch zunächst in das Entwicklungsprogramm des Weltmeister-Rennstalls aufgenommen und soll vor seiner ersten F1-Saison noch ein weiteres Jahr in der zweithöchsten Rennserie fahren.
Marko hat er jedenfalls bereits von seinem Können überzeugt. „Er ist ein sehr aggressiver Fahrer, hat eine fantastische Fahrzeugbeherrschung und ist schnell“, so der Österreicher.
