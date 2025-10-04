Rekord! Glasners Frau „ist wieder eifersüchtig“

Oliver Glasner ist einfach nicht zu stoppen! Seit 19 Pflichtspielen ist der Österreicher mit Crystal Palace inzwischen ungeschlagen, damit stellte der Erfolgscoach einen neuen Vereinsrekord auf. Kein Wunder, dass der 51-Jährige beim Verein aus London wöchentlich gefeiert wird.
„In Frankfurt habe ich auch viel Liebe bekommen. Meine Frau war damals wirklich eifersüchtig, sie ist es jetzt wieder. Aber sie kennt mich seit 30 Jahren und weiß, dass sie mir vertrauen kann“, scherzt Oliver Glasner. „Natürlich weiß ich es zu schätzen, aber die Wichtigsten sind die Spieler, sie müssen ihren Job machen, und den machen sie hervorragend. Dahinter steckt viel Arbeit.“
Das Auswärts-2:0 gegen Dynamo Kiew in der Conference League am Donnerstag war bereits der 7. Sieg im 11. Saisonpflichtspiel (4 Remis). Seit 19 Pflichtspielen sind die „Eagles“ nun ungeschlagen – eine unfassbare Serie!
„Es ist einfach eine tolle Phase für uns, wir genießen sie alle“, schwärmt Glasner, der mit dem Londoner Klub sensationell den FA Cup und die Community Shield holen konnte, von seinem Team. Am Sonntag (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) steht das Auswärtsspiel in der Premier League gegen Everton auf dem Programm.
Heißeste Trainer-Aktie
Aufgrund seiner Erfolgsserie gilt Glasner, dessen Kontrakt nach der laufenden Saison ausläuft, als heißeste Trainer-Aktie auf der britischen Insel. Wie die BBC berichtet, zögert der Österreicher, ein vorliegendes Angebot zur Verlängerung seines Vertrags anzunehmen.
Zudem wird Glasner immer wieder mit Krisenklub Manchester United, wo Cheftrainer Ruben Amorim vor dem Aus stehen soll, in Verbindung gebracht. Wenn man aktuell jemanden die Rettung des England-Giganten zutraut, dann wohl Oliver Glasner …
