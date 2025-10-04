Torgarant zurück, aber nur noch drei Mitspieler da

Rekord! Glasners Frau „ist wieder eifersüchtig“
Gerüchte um Wechsel
Vor der Länderspielpause will die WSG Tirol zurück auf die Siegerstraße, doch Aufsteiger Ried ist zu Hause ein äußerst unangenehmer Gegner. Ein dänischer Trumpf wurde gerade noch rechtzeitig angemeldet...
Schwierig, ja auch eklig wird dieser Bundesliga-Tag, diese 90 und etwas mehr Minuten. „Weil es sicher sehr, sehr physisch wird.“ Philipp Semlic schwor seine Truppe die ganze Woche über auf das ein, was die WSG Tirol am Samstag erwartet: Wenig Rhythmus, viel Stress, wenig spielerische Elemente des Gegners, viele, viele Zweikämpfe, „ähnlich wie auch schon in Altach“. Wahrscheinlich kein Spiel, nach dem man mit der Zunge schnalzen wird.
