Rätsel um die Fitness von Salzburgs Alajbegovic

Die 58. Minute lief beim Europa-League-Spiel der Bullen in Lyon, als sich an der Seitenlinie Kerim Alajbegovic für seine Einwechslung bereit machte. Zu diesem Zeitpunkt war das Duell schon fast entschieden, die Gastgeber führten komfortabel mit 2:0. Doch in den gut 30 Minuten, in denen der 18-Jährige dann auf dem Platz stand, war der zuvor völlig unterlegene Vizemeister deutlich besser im Spiel. Das lag vor allem am Bosnier, der im Vergleich zum Großteil seiner Kollegen mutig agierte, auch zweimal mit Abschlüssen für etwas Gefahr sorgte. Die am Ende verdiente Niederlage konnte aber auch er nicht mehr verhindern.