Yamal-Zoff: „Ich dachte, Flick hat mehr Empathie!“

Barcelona-Trainer Hansi Flick hatte der spanischen Auswahl im September vorgeworfen, Lamine Yamal mit Schmerzmitteln spielen zu lassen, obwohl der 18-Jährige verletzt war. Nach der Kritik von Flick am Umgang mit Yamal reagierte nun Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente. Er zeigte sich überrascht von der mangelnden Empathie des Barca-Coaches.