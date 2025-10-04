Warum lebende Salzburger für eigenen Tod posieren

„Künftig jedes Jahr – wie Vorsorgeuntersuchung“

Das Gefühl, selbst für eine Parte zu posieren, beschreibt Doris Wlczek-Spanring als „interessant“. Auch sie spricht sich dafür aus, mehr über den Tod zu kommunizieren, anstatt alles zu verdrängen. Mit dem Foto selbst ist sie zufrieden und freut sich über das gute Gefühl, vorbereitet zu sein. „Ich will das künftig jedes Jahr machen – ähnlich wie auch die Vorsorgeuntersuchung“, sagt sie. Einfach, um für den Fall der Fälle immer ein aktuelles Bild zu besitzen.