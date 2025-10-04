Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gratis-Fotos für Parte

Warum lebende Salzburger für eigenen Tod posieren

Salzburg
04.10.2025 07:00
In Lehen hat die Stadt Salzburg Gratis-Fotos für die eigene Parte angeboten. Stefan Fraundorfer ...
In Lehen hat die Stadt Salzburg Gratis-Fotos für die eigene Parte angeboten. Stefan Fraundorfer hat sich ablichten lassen.(Bild: Tröster Andreas)

Gut aussehen auf dem letzten Foto: Genau darum ging es zum Auftakt der Veranstaltungsreihe „Jedermanns Tod“ der Stadt Salzburg. Dabei wurde den Besuchern ein kostenloses Profi-Fotoshooting angeboten – um für den eigenen Partezettel entsprechend gute Bilder zu haben.

0 Kommentare

Natürlich aussehen, vor die Kamera treten und sich für die eigene Parte ablichten lassen – was makaber klingt, haben einige Salzburger tatsächlich in dieser Woche freiwillig gemacht. „Das Thema polarisiert und in die Gruft fahren wir alle“, sagt dazu Stefan Fraundorfer.

Der Pensionist möchte auch schon mit Mitte 60 darauf vorbereitet sein und den Nachkommen möglichst wenig Arbeit bereiten, wenn es dann einmal soweit ist. Mit dem Tod hatte er schon früh zu tun. Unter anderem aufgrund einer schweren Erkrankung seiner Mutter.

„Jedermanns Tod“ will den Menschen Angst nehmen
Angeboten wurden die kostenlosen Parte-Fotos von der Stadt Salzburg zum Start des Themenmonats „Jedermanns Tod“. Hier gibt es noch bis Ende Oktober zahlreiche Veranstaltungen, die Informationen bieten und die Angst vor dem Sterben nehmen sollen.

Friseurin Petra Glück bereitet Doris Wlczek-Spanring für das Parte-Foto vor.
Friseurin Petra Glück bereitet Doris Wlczek-Spanring für das Parte-Foto vor.(Bild: Tröster Andreas)

Als helfende Hand war Petra Glück hier mit von der Partie. „Die Menschen wollen so aussehen, wie sie aussehen“, erzählt die Friseurin vom Wunsch der meisten für das „letzte Foto“. Trotz des traurigen Themas hat sie aber auch einen Scherz auf den Lippen: „Wer die Bilder nicht für die Parte braucht, kann sie ja auch für Online-Dating verwenden.“ Dabei sei das Sterben selbst natürlich kein Kaffeehaus-Thema. Dennoch sollte offener darüber gesprochen werden.

Lesen Sie auch:
Erzbischof Lackner will als Kirche grundsätzlich zu gesellschaftspolitischen oder ethischen ...
Interview Erzbischof
„Kickl ist herzlich eingeladen, zu mir zu kommen!“
03.10.2025
25-Jahr-Jubiläum
Winterfest-Chef: „Salzburg ist ein Zirkus-Mekka“
01.10.2025
Ein Monat im Kloster
Revoluzzer-Nonnen bekamen besonderes Geschenk
03.10.2025

„Künftig jedes Jahr – wie Vorsorgeuntersuchung“
Das Gefühl, selbst für eine Parte zu posieren, beschreibt Doris Wlczek-Spanring als „interessant“. Auch sie spricht sich dafür aus, mehr über den Tod zu kommunizieren, anstatt alles zu verdrängen. Mit dem Foto selbst ist sie zufrieden und freut sich über das gute Gefühl, vorbereitet zu sein. „Ich will das künftig jedes Jahr machen – ähnlich wie auch die Vorsorgeuntersuchung“, sagt sie. Einfach, um für den Fall der Fälle immer ein aktuelles Bild zu besitzen.

Porträt von Manuel Till Bukovics
Manuel Till Bukovics
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
237.526 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
190.490 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
183.385 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1113 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
857 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
838 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf