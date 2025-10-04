Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gentests im Skisport

„Kein Problem, ich habe nichts zu verheimlichen!“

Ski Alpin
04.10.2025 06:01
Mirjam Puchner steht den Gentests offen gegenüber.
Mirjam Puchner steht den Gentests offen gegenüber.(Bild: GEPA)

Nur noch drei Wochen bis zum Weltcup-Auftakt in Sölden – und einige offene Fragen: Nachdem der Weltskiverband verpflichtende Gentests für die die nordischen Damen-Bewerbe ankündigt hatte, warten die Verbände auf Pläne zur Umsetzung. Ski Austria steht dem Vorhaben der FIS grundsätzlich offen gegenüber.   

0 Kommentare

Heute in drei Wochen eröffnen die Damen in Sölden die Ski-Saison. Samt, so zumindest der Plan des Weltverbandes FIS, einer Neuerung: Verpflichtende Gentests – nur, wer biologisch weiblich ist, soll künftig bei nordischen Damen-Bewerben antreten dürfen. Da werden Erinnerungen an Erika Schinegger wach: Sie wurde 1966 Weltmeisterin – ehe später festgestellt wurde, dass sie männliche Chromosomen besitzt. Er trat zurück, hieß ab sofort Erik, gab seine Goldene ab.

Alles längst Geschichte. Doch die Themen Geschlechterzuordnung und Chancengleichheit im Sport werden immer häufiger diskutiert. Den Anfang machte Leichtathletin Caster Semenya, die 2012 in London und 2016 in Rio Olympiasiegerin über die 800 Meter wurde. Die Debatte ging hoch, Semenya sei aufgrund eines zu hohen Testosteronspiegels nicht bei den Frauen startberechtigt. Von Geburt an hat sie keine Gebärmutter, dafür innenliegende Hoden, die für den zu hohen Wert sorgen. Seit 2018 ist sie von Wettkämpfen ausgeschlossen, kämpft seither vor Gericht um ihre Rechte. 

Zitat Icon

Diese Richtlinie ist der Eckpfeiler unseres Engagements zum Schutz des Frauensports, und wir sind überzeugt, dass es nur einen fairen und transparenten Weg gibt, dies zu erreichen: indem wir uns auf wissenschaftliche und biologische Fakten stützen.

FIS-Präsident Johan Eliasch

Die Debatte verschärfte sich, als bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 die intersexuellen Boxerinnen Imane Khelif und Lin Yu-ting Gold gewannen. Das Internationale Olympische Komitee hatte damals erklärt, dass für die Teilnahme das im Pass eingetragene Geschlecht entscheidend sei. Damit waren nicht alle Verbände zufrieden. Der Box-Verband reagierte als Erstes, führte verpflichtete Gen-Tests ein. Die Leichtathletik zog nach, vor der WM in Tokio mussten sich alle Starterinnen einem Gen-Test unterziehen.

Verbände tappen im Dunklen
Nun zog die FIS nach, Präsident Johan Eliasch bezeichnet den Beschluss des Councils als „Eckpfeiler unseres Engagements für den Schutz des Frauensports“. Der Schwede sehe diese Maßnahme als Chance, den Frauensport anhand von wissenschaftlichen Kenntnissen und biologischen Fakten zu schützen. Eine Idee, mit der man vorpreschte, offene Fragen zurückließ. Wie, wo und von wem die Tests durchgeführt werden? Offen, die Verbände tappen im Dunklen. Die FIS prüft die Umsetzung. Eine heikle Materie, man bedenke das Thema Datenschutz. Und in Frankreich und Norwegen sind Gentests für nicht-medizinische Zwecke gesetzlich verboten. Wiewohl im Boxen und der Leichtathletik ein Schlupfloch gefunden wurde ...

FIS-Präsident Johan Eliasch will die Gentests einführen.
FIS-Präsident Johan Eliasch will die Gentests einführen.(Bild: GEPA)

Die FIS will dennoch an den Plänen festhalten, mit den nationalen Verbänden erörtern, wie die Tests abzulaufen haben. Beim SRY-Gentest werden Sportlerinnen auf ein Gen auf dem Y-Chromosom untersucht, das für die Entwicklung männlicher Geschlechtsmerkmale entscheidend ist. Grundsätzlich reicht dafür ein Wangenabstrich oder eine Blutabnahme.

„Ok, sofern es einheitlich gemacht wird“
Ski Austria wartet auf Informationen, steht dem Ganzen grundsätzlich offen gegenüber – wie die Athletinnen. „Ich habe nichts zu verheimlichen“, scherzt Vize-Weltmeisterin Mirjam Puchner. Und Ricarda Haaser, die aktuell an ihrem Comeback schuftet, meint: „Wir sind im Damensport, das sollte auch so bleiben. Ich finde es ok, sofern es einheitlich gemacht wird.“

Porträt von Philipp Scheichl
Philipp Scheichl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
237.418 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
189.255 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
183.257 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1110 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
857 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
828 mal kommentiert
Mehr Ski Alpin
Gentests im Skisport
„Kein Problem, ich habe nichts zu verheimlichen!“
Großes Kämpferherz
ÖSV-Pechvogel ist zurück: „Comeback Nummer ??“
Sauer wegen Bericht
Lara Gut-Behrami sperrt Journalisten aus
Nachhaltig operiert
Saalbach-WM für ÖSV „wirtschaftlich großer Erfolg“
Saisonstart naht
Gletscher in Sölden: Steilhang wird immer steiler

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf