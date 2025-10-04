„Kein Problem, ich habe nichts zu verheimlichen!“

Verbände tappen im Dunklen

Nun zog die FIS nach, Präsident Johan Eliasch bezeichnet den Beschluss des Councils als „Eckpfeiler unseres Engagements für den Schutz des Frauensports“. Der Schwede sehe diese Maßnahme als Chance, den Frauensport anhand von wissenschaftlichen Kenntnissen und biologischen Fakten zu schützen. Eine Idee, mit der man vorpreschte, offene Fragen zurückließ. Wie, wo und von wem die Tests durchgeführt werden? Offen, die Verbände tappen im Dunklen. Die FIS prüft die Umsetzung. Eine heikle Materie, man bedenke das Thema Datenschutz. Und in Frankreich und Norwegen sind Gentests für nicht-medizinische Zwecke gesetzlich verboten. Wiewohl im Boxen und der Leichtathletik ein Schlupfloch gefunden wurde ...