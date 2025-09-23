Kate besucht Mitschüler der ermordeten Elsie (†7)

Sie kam im grauen Mantel und rosa Schluppenbluse, strahlend – und doch tief bewegt: Prinzessin Kate (43) kehrte gemeinsam mit Ehemann William (43) nach Southport zurück, an den Ort, der seit Juli 2024 für immer mit einer unfassbaren Tragödie verbunden ist.
An der Farnborough Road School trafen die Royals unter anderem die Eltern von Elsie Dot Stancombe (†7), die bei dem grausamen Messerangriff auf eine Tanzgruppe ihr Leben verlor.
Zwischen bunten Kinderplakaten und Applaus von über 400 Schülern zeigte das Paar, dass es der Gemeinde weiterhin beisteht. William und Kate sprachen lange mit Lehrern und Eltern, nahmen sich Zeit für Mitschüler – ein klares Zeichen von Nähe und Unterstützung.
Besonders Kate fiel auf: freundlich, aufmerksam, jede Geste wirkte bewusst. Statt großer Worte setzten die Royals auf Zuhören – und genau das kam an.
Southport spürte: Die künftige Königin ist nicht nur da, wenn die Kameras laufen.
Der Killer, Axel Rudakubana (19), hatte am 29. Juli 2024 drei Kinder ermordet, acht weitere verletzt – und eine ganze Stadt ins Herz getroffen. Seitdem kämpft die Gemeinde um Fassung.
Es war bereits der zweite Besuch des zukünftigen Königspaares in Southport.
Schon nach ihrem ersten Besuch im Oktober hatten William und Kate betont: „Wir stehen weiterhin an der Seite aller Menschen in Southport.“
Das jetzige Treffen mit Eltern, Lehrern und Schülern habe ihnen erneut gezeigt, wie entscheidend gegenseitige Unterstützung in Zeiten einer unvorstellbaren Tragödie sei. „Sie bleiben in unseren Gedanken und Gebeten“, erklärten die Royals.
Die Anteilnahme der Royals zeigt: Southport ist nicht vergessen. Kate und William bleiben – an der Seite der Familien, der Lehrer, der Kinder. Ein Versprechen der Nähe, das allen Kraft gibt.
