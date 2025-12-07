Fergie und Andrew bei Taufe von Enkelin erwartet

Taufe von Skandal überschattet

Der Grund, dass die 37-Jährige und ihr Ehemann so lange mit der Taufe für ihre jüngere Tochter gewartet haben, soll der Skandal um Ex-Prinz Andrew und Sarah Ferguson gewesen sein. König Charles entzog seinem Bruder aufgrund seiner Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter vor wenigen Wochen ja den Titel Prinz und degradierte ihn zum Bürgerlichen mit dem Namen Mountbatten-Windsor.