Fergie und Andrew bei Taufe von Enkelin erwartet

Es wird der erste Auftritt für Ex-Prinz Andrew und Sarah Ferguson nach dem Titel-Entzug sein: Am kommenden Freitag soll das Ex-Paar laut „Mail on Sunday“ bei der Taufe von Enkelin Athena in der Chapel Royal des St. James‘s Palace dabei sein.
Wie es heißt, haben Prinzessin Beatrice und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi ihre enge Familie und Freunde zur Zeremonie eingeladen. Die Taufe soll nächste Woche Freitag stattfinden – fast ein Jahr nach der Geburt der kleinen Athena.
Taufe von Skandal überschattet
Der Grund, dass die 37-Jährige und ihr Ehemann so lange mit der Taufe für ihre jüngere Tochter gewartet haben, soll der Skandal um Ex-Prinz Andrew und Sarah Ferguson gewesen sein. König Charles entzog seinem Bruder aufgrund seiner Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter vor wenigen Wochen ja den Titel Prinz und degradierte ihn zum Bürgerlichen mit dem Namen Mountbatten-Windsor.
Das eigentlich freudige Familienfest wird in dieser Woche also von den Ereignissen der letzten Wochen überschattet werden. „Es wird ein royaler Anlass, aber alle fürchten den Gedanken, Andrew dort zu sehen“, verriet eine royale Quelle.
Beziehung zu Andrew angespannt
Denn während Beatrice ihre Mutter Sarah Ferguson während des Skandals der letzten Wochen unterstützt habe, sei das Verhältnis zu ihrem Vater Andrew aktuell angespannt. Dennoch habe Beatrice ihren Vater „natürlich eingeladen“, so die Quelle weiter. „Aber die Beziehung zwischen ihnen ist nicht herzlich.“
Die Prinzessin sorge sich dennoch um Andrew, dessen Stimmung aufgrund des demütigenden Titelentzugs angeschlagen sei. Vor allem aber wisse Beatrice, dass Andrew seine Enkelkinder liebe, weshalb sie es nicht übers Herz gebracht habe, ihren Vater nicht zur Taufe von Athena einzuladen. Doch im Vorfeld seien „sorgfältige Gespräche und Diplomatie mit König Charles“ nötig gewesen.
Keine Fotos mit Andrew
Eine große Einschränkung wird es für Ex-Prinz Andrew aber geben: Er wird auf keinem der offiziellen Tauffotos zu sehen sein. Außerdem müsse er die Kameras vor der Kapelle meiden, so die Anweisung.
Zur Taufe von Athena werden unter anderem Beatrices Schwester Eugenie sowie deren Ehemann Jack Brooksbank erwartet. Außerdem soll Prinzessin Nina von Griechenland und Dänemark die Taufpatin von Beatrices kleiner Tochter sein.
