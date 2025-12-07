Papa Markle mit verzweifeltem Appell an Meghan

Thomas Markle sei „ein VIP-Patient“, unterstrich eine Quelle, die im Spital arbeitet. „Natürlich wissen wir alle, wer er ist. Wenn Meghan oder jemand aus ihrem Umfeld hier angerufen hätte, hätten wir davon gewusst.“ Zwar sei das Krankenhaus „für philippinische Verhältnisse“ relativ groß, doch das Personal kenne sich untereinander und ein Anruf der Herzogin von Sussex hätte sich längst herumgesprochen, so die Krankenhaus-Quelle.

„Wir waren alle verwirrt, als wir die Meldung sahen, dass die Herzogin ihren Vater kontaktiert habe“, schilderte diese weiter. „Soweit wir wissen, ist das nicht geschehen. Wir würden uns sehr freuen, die Herzogin hier auf den Philippinen zu sehen!“