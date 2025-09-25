Kate macht die Pussy-Bow-Bluse zum Herbst-Hit!

Sie hat es wieder getan! Herzogin Kate (43) beweist einmal mehr ihr untrügliches Modegespür – und sorgt für ein royales Fashion-Comeback. Gleich zweimal in wenigen Tagen zeigte sich die Prinzessin in einer sogenannten Pussy Bow Blouse – einer Schluppenbluse mit großer Schleife am Hals.
Beim Auftritt mit US-First Lady Melania Trump im Frogmore Garden setzte Kate auf die elegante Retro-Bluse: Smaragdgrünes Jackett, brauner Rock – und dazu die XXL-Schleife.
Eine stilvolle Hommage an Lady Diana, die den Look schon in den 80ern liebte.
Stilvollen Must-Have
Nur kurze Zeit später, beim Besuch in Southport, zeigte sich die Prinzessin erneut im Trendteil – diesmal in zartem Rosa, kombiniert mit grauer Hose und Mantel. Trotz des ernsten Anlasses – sie gedachte der Opfer des schrecklichen Verbrechens in einem Taylor-Swift-Tanzkurs – wirkte Kates Auftritt souverän und stilvoll.
Ursprung des Namens: Die „Pussy Bow“-Bluse verdankt ihren Namen der markanten Schleife am Kragen, die an die Schleifen erinnert, die man früher kleinen Hauskatzen („pussy cats“) um den Hals band.
Was bisher als Retro galt, macht die Royal gerade wieder zum Must-Have. Die Pussy Bow Bluse ist DER Herbsthit – und Kate die Trendsetterin, der alle folgen wollen.
