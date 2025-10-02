Neustart in der frisch verhexten Kurstadt

Verraten Sie, welches?

Das war „Les Misérables“, aber das stand zu der Zeit nicht zur Verfügung, weil eine englischsprachige Tour durch Österreich geplant, dann habe ich überlegt, was könnte ein ebenso sensationeller Auftakt sein und habe mich eines alten Kontakts zu dem „Wicked“-Komponisten Stephen Schwartz besonnen und ihn gefragt, ob ich die Rechte für eine kleine und sehr ungewöhnliche Produktion, also so wie man „Wicked“ von Broadway und West End überhaupt nicht kennt, haben kann. Weil wir uns schon so lange kennen, hat er mir gesagt, dass er meine Anfrage unterstützt und nach einem halben Jahr bekamen wir dann die Zusage. Ich habe dabei eben alles, was ich in meinem Künstlerleben an Erfahrung, Expertise und Kontakten gesammelt habe, für das Projekt „Bühne Baden“ investiert und mit in die Waagschale geworfen, und ich glaube, mit „Wicked“ kann ich sehr gut zeigen, wer ich bin und was ich aus der Bühne Baden machen kann.