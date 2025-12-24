Uraufführung zum christlichen Geburtstagsfest

Ihr Vater Günther schrieb die Maria Saaler Weihnachtsmesse, Irina Maria Antesberger die Maria Saaler Christtagsmesse, die am 25. Dezember erstmals erklingen wird.
„Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade“, so das himmlische Heer bei der Geburt Jesu laut Lukas-Evangelium, das am Heiligen Abend in vielen Häusern und in allen Kirchen gelesen wird.
Besondere Ereignisse wie der morgige Christtag verlangen nach besonders erhebender Musik, die Komponisten in jedem Jahrhundert geschaffen haben und die auch heuer in Kärntens Kirchen erklingt.
Erstmals zu hören
Wer am Christtag eine Uraufführung erleben will, kommt in die Stiftskirche Maria Saal, wo ab 10 Uhr Kantorei und Stiftsensemble unter Ingrid Klogger den von Josef-Klaus Donko zelebrierten Gottesdienst gestalten: Erstmals erklingt die Maria Saaler Christtagsmesse der gebürtigen Klagenfurterin Irina Maria Antesberger.
Im Dom zu Klagenfurt gestalten Solisten, Chor und Orchester der Dommusik unter Thomas Wasserfaller das Hochamt mit Franz Schuberts Messe in G (10 Uhr). Chor und Orchester St. Nikolas unter Karl Pöcher bringen in Straßburg Karl Kempters Pastoralmesse (9.30 Uhr).
In der Basilika in St. Andrä erklingt Günther Mittergradneggers Heiligenbluter Krippenmesse (10 Uhr), in der Stiftskirche St. Paul Ignaz Reimanns Christkindlmesse, in Bad St. Leonhard und in Feldkirchen die Oberndorfer Stille Nacht-Messe (jeweils 10 Uhr), in Völkermarkt Mozarts Missa brevis (10 Uhr)...
Musik bei Gottesdiensten in Oberkärnten
In Villach-St. Jakob bringen Chor und Orchester des Musikvereins St. Jakob Joseph Haydns Missa Cellensis (ab 10 Uhr).
Der Gemischte Chor Ossiach, das Alma-Mahler-Ensemble und Solohornist Paul Pitzek führen in Ossiach Ignaz Reimanns Pastoralmesse in C auf (10 Uhr).
In der Stadtpfarrkirche Spittal wird am Christtag um 10 und um 18 Uhr gefeiert, die Abendmesse gestaltet der Singkreis Porcia mit internationalen und Kärntner Weihnachtsliedern.
Zum Festgottesdienst in St. Lorenzen im Lesachtal bringen der Kirchenchor und Bläser der Bauernkapelle die Turmbläsermesse von Fridolin Limbacher (8 Uhr).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.