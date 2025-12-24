Vorteilswelt
Maria Saaler Messe

Uraufführung zum christlichen Geburtstagsfest

Kärnten
24.12.2025 22:01
Kantorei und Dommusik von Maria Saal: Uraufführung am Christtag!
Kantorei und Dommusik von Maria Saal: Uraufführung am Christtag!(Bild: Kornelia Wallner DIözese Gurk)

Ihr Vater Günther schrieb die Maria Saaler Weihnachtsmesse, Irina Maria Antesberger die Maria Saaler Christtagsmesse, die am 25. Dezember erstmals erklingen wird.

„Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade“, so das himmlische Heer bei der Geburt Jesu laut Lukas-Evangelium, das am Heiligen Abend in vielen Häusern und in allen Kirchen gelesen wird.

Besondere Ereignisse wie der morgige Christtag verlangen nach besonders erhebender Musik, die Komponisten in jedem Jahrhundert geschaffen haben und die auch heuer in Kärntens Kirchen erklingt.

Erstmals zu hören
Wer am Christtag eine Uraufführung erleben will, kommt in die Stiftskirche Maria Saal, wo ab 10 Uhr Kantorei und Stiftsensemble unter Ingrid Klogger den von Josef-Klaus Donko zelebrierten Gottesdienst gestalten: Erstmals erklingt die Maria Saaler Christtagsmesse der gebürtigen Klagenfurterin Irina Maria Antesberger.

Im Dom zu Klagenfurt gestalten Solisten, Chor und Orchester der Dommusik unter Thomas Wasserfaller das Hochamt mit Franz Schuberts Messe in G (10 Uhr). Chor und Orchester St. Nikolas unter Karl Pöcher bringen in Straßburg Karl Kempters Pastoralmesse (9.30 Uhr).

In der Basilika in St. Andrä erklingt Günther Mittergradneggers Heiligenbluter Krippenmesse (10 Uhr), in der Stiftskirche St. Paul Ignaz Reimanns Christkindlmesse, in Bad St. Leonhard und in Feldkirchen die Oberndorfer Stille Nacht-Messe (jeweils 10 Uhr), in Völkermarkt Mozarts Missa brevis (10 Uhr)...

Jakob wurde in Villach ein Denkmal gesetzt, das „Krone“-Leser Georg Wastl fotografierte. In ...
Jakob wurde in Villach ein Denkmal gesetzt, das „Krone“-Leser Georg Wastl fotografierte. In der Jakobs-Kirche erklingt Haydn.(Bild: Georg Wastl)

Musik bei Gottesdiensten in Oberkärnten
In Villach-St. Jakob bringen Chor und Orchester des Musikvereins St. Jakob Joseph Haydns Missa Cellensis (ab 10 Uhr).

Der Gemischte Chor Ossiach, das Alma-Mahler-Ensemble und Solohornist Paul Pitzek führen in Ossiach Ignaz Reimanns Pastoralmesse in C auf (10 Uhr).

In der Stadtpfarrkirche Spittal wird am Christtag um 10 und um 18 Uhr gefeiert, die Abendmesse gestaltet der Singkreis Porcia mit internationalen und Kärntner Weihnachtsliedern.

Zum Festgottesdienst in St. Lorenzen im Lesachtal bringen der Kirchenchor und Bläser der Bauernkapelle die Turmbläsermesse von Fridolin Limbacher (8 Uhr).

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
