Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu hot fürs Training?

Na bumm! Kim Kardashian versext das Fitnessstudio

Star-Style
25.09.2025 11:28
Kim Kardashian sorgt im Fitnessstudio künftig für Schnappatmung.
Kim Kardashian sorgt im Fitnessstudio künftig für Schnappatmung.(Bild: XNY / Action Press / picturedesk.com)

Na bumm! Diese Looks werden im Fitnessstudio künftig wohl für Schnappatmung und viele offene Münder sorgen. Denn wenn Kim Kardashian Sportbekleidung entwirft, dann kommt eine mega hotte Kollektion dabei raus. Davon konnten sich die Fans jetzt auch auf den Straßen von New York ein Bild machen. 

0 Kommentare

Die Reality-TV-Queen lud am Mittwoch nämlich in den Big Apple zum NikeSKIMS „Bodies at Work“-Event, bei dem sie ihre neuesten Kreationen nun erstmals hochoffiziell vorstellte. 

Schwitzen, aber bitte sexy!
Im Mittelpunkt stand dabei natürlich Kim selbst, die von ihrer Schwester Khloé und Mama Kris Jenner tatkräftig unterstützt wurde. Und dabei wurde schnell klar: Im Fitnessstudio, beim Yoga oder beim Outdoor-Training wird es künftig mehr als heiß. 

Drei Engel für NikeSkims: Kris Jenner, Kim Kardashian und Khloé Kardashian beim „Bodies at ...
Drei Engel für NikeSkims: Kris Jenner, Kim Kardashian und Khloé Kardashian beim „Bodies at Work“-Event in New York(Bild: AFP/VALERIE TERRANOVA)
Kim Kardashian versext mit ihren heißen Sport-Looks künftig das Fitnessstudio.
Kim Kardashian versext mit ihren heißen Sport-Looks künftig das Fitnessstudio.(Bild: AFP/VALERIE TERRANOVA)

Schwitzen, aber bitte sexy, das ist Kims Motto! Daher gibt es in bei ihr vor allem ultraknappe Looks, in denen man beim Sport viel Haut zeigt, zu kaufen.

Lesen Sie auch:
Kim Kardashian gibt zu, nach dem Ehe-Aus mit Kanye West endlich wieder Selbstvertrauen gefasst ...
Mit Nacktshooting!
Kim Kardashian rechnet mit Ex-Mann Kanye West ab
24.09.2025
Fit und fesch!
Kim Kardashian verrät Geheimnis ihrer sexy Kurven
23.09.2025

„Stringtanga“-Effekt und Transparenz
In ihre Lieblings-Designs schlüpfte die erfolgreiche Geschäftsfrau am Mittwoch natürlich gleich mal selbst. So posierte sie in ihren hautengen Sporthosen mit „Stringtanga“-Effekt und Crop-Top mit Mega-Dekolleté neben Khloé und Kris, die natürlich ebenfalls NikeSkims trugen, für die Fotografen. Looks, die fast schon zu hot fürs Training sind?

Transparenz beim Training? Für Kim eine Frage des guten Stils!
Transparenz beim Training? Für Kim eine Frage des guten Stils!(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Manny Carabel)
Die Reality-TV-Darstellerin setzt auf knallenge Looks, die nichts im Verborgenen halten.
Die Reality-TV-Darstellerin setzt auf knallenge Looks, die nichts im Verborgenen halten.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Manny Carabel)

Und wer denkt, das sei der einzige Look, mit dem die 44-Jährige für Schnappatmung sorgte, der irrt sich gewaltig! Denn später präsentierte sich Kim auch noch in einem grauen Sportlook, der so transparent war, dass ihr BH durchblitzte! 

Schwester Khloé ist schon Fan der neuen NikeSkims-Kollektion.
Schwester Khloé ist schon Fan der neuen NikeSkims-Kollektion.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Manny Carabel)

So viel ist jetzt schon mal klar: Kim Kardashians NikeSkims-Looks sind so aufregend, dass sie längst nicht nur beim Sport getragen werden wollen ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
258.932 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
202.229 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
174.980 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2024 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1846 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1708 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Mehr Star-Style
Zu hot fürs Training?
Na bumm! Kim Kardashian versext das Fitnessstudio
„Königin im Werden“
Amalia sorgt im Minikleid bei der UNO für Aufsehen
Wow-Look in Manhattan
Scarlett Johansson: Vorsicht, heiße Kurven voraus!
Macht Fans glücklich
Michelle Hunziker zeigt Traumkurven in Dessous
Promi-Dirndl-Schau
Wer wagte den größten Stil-Kracher auf der Wiesn?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf