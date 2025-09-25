Na bumm! Kim Kardashian versext das Fitnessstudio

Na bumm! Diese Looks werden im Fitnessstudio künftig wohl für Schnappatmung und viele offene Münder sorgen. Denn wenn Kim Kardashian Sportbekleidung entwirft, dann kommt eine mega hotte Kollektion dabei raus. Davon konnten sich die Fans jetzt auch auf den Straßen von New York ein Bild machen.
Die Reality-TV-Queen lud am Mittwoch nämlich in den Big Apple zum NikeSKIMS „Bodies at Work“-Event, bei dem sie ihre neuesten Kreationen nun erstmals hochoffiziell vorstellte.
Schwitzen, aber bitte sexy!
Im Mittelpunkt stand dabei natürlich Kim selbst, die von ihrer Schwester Khloé und Mama Kris Jenner tatkräftig unterstützt wurde. Und dabei wurde schnell klar: Im Fitnessstudio, beim Yoga oder beim Outdoor-Training wird es künftig mehr als heiß.
Schwitzen, aber bitte sexy, das ist Kims Motto! Daher gibt es in bei ihr vor allem ultraknappe Looks, in denen man beim Sport viel Haut zeigt, zu kaufen.
„Stringtanga“-Effekt und Transparenz
In ihre Lieblings-Designs schlüpfte die erfolgreiche Geschäftsfrau am Mittwoch natürlich gleich mal selbst. So posierte sie in ihren hautengen Sporthosen mit „Stringtanga“-Effekt und Crop-Top mit Mega-Dekolleté neben Khloé und Kris, die natürlich ebenfalls NikeSkims trugen, für die Fotografen. Looks, die fast schon zu hot fürs Training sind?
Und wer denkt, das sei der einzige Look, mit dem die 44-Jährige für Schnappatmung sorgte, der irrt sich gewaltig! Denn später präsentierte sich Kim auch noch in einem grauen Sportlook, der so transparent war, dass ihr BH durchblitzte!
So viel ist jetzt schon mal klar: Kim Kardashians NikeSkims-Looks sind so aufregend, dass sie längst nicht nur beim Sport getragen werden wollen ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.