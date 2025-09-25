Na bumm! Kim Kardashian versext das Fitnessstudio

„Stringtanga“-Effekt und Transparenz

In ihre Lieblings-Designs schlüpfte die erfolgreiche Geschäftsfrau am Mittwoch natürlich gleich mal selbst. So posierte sie in ihren hautengen Sporthosen mit „Stringtanga“-Effekt und Crop-Top mit Mega-Dekolleté neben Khloé und Kris, die natürlich ebenfalls NikeSkims trugen, für die Fotografen. Looks, die fast schon zu hot fürs Training sind?