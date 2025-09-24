Kim Kardashian rechnet mit Ex-Mann Kanye West ab

Nimm das, Kanye West! Kim Kardashian rekelt sich aktuell nicht nur oben ohne auf dem Cover der französischen „Vogue“, sondern rechnet im Interview mit dem Modemagazin auch mit ihrem Ex-Ehemann Kanye West ab.
Wie die Reality-TV-Darstellerin sich im Interview mit der französischen Ausgabe des Modemagazins zurückerinnert, habe ihr Mama Kris Jenner zum 40. Geburtstag im Oktober 2020 erklärt, dass „die kommenden Jahre die besten des Lebens“ sein werden.
Oben ohne in der „Vogue“
Vier Monate nach diesem Gespräch reichte Kardashian die Scheidung von Skandal-Rapper Kanye West ein, mit dem sie vier gemeinsame Kinder hat.
Immer wieder hieß es, Ye habe seine Frau in ihren Entscheidungen beeinflusst, ihr vorgeschrieben, wie sie sich anzuziehen habe, aber auch zu freizügige Looks oder Nacktshootings nicht goutiert.
Auf dem Cover der „Vogue“ und im Magazin zeigt sich Kardashian nun unter anderem oben ohne. Und mehr als das: Sie spricht auch über ihre neu gefundene Stärke – ein eindeutiger Seitenhieb auf die Ehe mit West.
Auf dem Cover der „Vogue“ rekelt sich Kim Kardashian oben ohne in den Laken:
Kim gewann nach Ehe-Aus Selbstvertrauen
„Es ist wahr“, erklärte Kim bezugnehmend auf die Vorhersage ihrer Mutter. „Erst in den letzten drei oder vier Jahren habe ich dieses Selbstvertrauen gewonnen.“
Und fuhr, mit Blick auf ihre Ehe mit Kanye, fort: „Früher musste ich ständig jemanden um Rat fragen, bevor ich eine Entscheidung treffen konnte. Können Sie sich das vorstellen? Es ist verrückt, sich so sehr auf die Meinung anderer zu verlassen.“ Heute weiß sie genau, was sie will. „Das ist aufregend“, erklärte Kim weiter.
Viel von Designer gelernt
Großen Anteil an ihrem neuen Selbstvertrauen habe auch ihre Freundschaft mit Demna, der ehemalige künstlerische Leiter der Luxusmarke Balenciaga. „Ich glaube, dank Demna hat sich die Sache wirklich verändert. Er kümmert sich nicht darum, was die Leute denken, also habe ich gelernt, das ebenfalls zu tun.“
