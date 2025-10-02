Der schnellste Rapidler bestand „Geduldsprobe“

Wobei der serbische Abwehrchef, einer von Stögers Kapitänen, jetzt auch wieder Verschnaufpausen bekommen kann – denn Jakob Schöller ist (endlich) zurück! Im Sommer 2024 hatte Rapid für den damals 18-Jährigen, obwohl er am Mittelfuß (Knochenödem) verletzt war, eine halbe Million Euro in die Südstadt überwiesen. Der 1,90-Meter-Hüne gilt es riesiges Talent. „Er wird seinen Weg machen, bringt alles mit“, schwärmt Sportchef Katzer. Im Winter stand Schöller, mit einem Topspeed von 37 km/h einer, wenn nicht der schnellste Rapidler im Kader, vor seinem Durchbruch. Und es trudelten in Hütteldorf sogar die ersten Auslands-Anfragen ein.