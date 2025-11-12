Schrecksekunde: Aber Sturms Coach gibt Entwarnung!

Kurze Schrecksekunde

„Aber er spürt die Verletzung noch immer ein bisschen, das Spielersatztraining hat er zuletzt abbrechen müssen. Es wird wohl noch ein bisschen dauern. Eigentlich war es geplant, dass ‘Bego‘ beim Spiel gegen den LASK nach der Teampause wieder dabei ist. Jetzt müssen wir abwarten, wie er das Training verträgt“, sagt Säumel.