Lavalee macht Abflug

Schrecksekunde: Aber Sturms Coach gibt Entwarnung!

Steiermark
12.11.2025 14:48
(Bild: Pail Sepp)

Trotz Länderspielpause: Die Sturm-Verantwortlichen haben ein dichtes Programm. Nach dem heutigen Training saß Jürgen Säumel und sein Trainerstab mit den Scouts zusammen, um den Schattenkader zu besprechen. Danach wartet um 18 Uhr im Trainingszentrum die feierliche Eröffnung vom „Platz für Gernot Jurtin“.  

Ohne die Teamspieler Stankovic, Horvat, Kiteishvili, Rozga, Karic und Malic, Mitchell (alle A-Team) sowie Hödl, Bignetti und Grgic (alle U21) arbeitet Jürgen Säumel momentan in Messendorf, aufgefüllt wurde der Kader mit Talenten von Sturm II. Bei herrlichem Herbstwetter heute Vormittag dabei:  Belmin Beganovic, der von der letzten Länderspielpause vor einem Monat mit einer Knöchelverletzung zurückgekehrt war, stand auch wieder am Platz.

Kurze Schrecksekunde
„Aber er spürt die Verletzung noch immer ein bisschen, das Spielersatztraining hat er zuletzt abbrechen müssen. Es wird wohl noch ein bisschen dauern. Eigentlich war es geplant, dass ‘Bego‘ beim Spiel gegen den LASK nach der Teampause wieder dabei ist. Jetzt müssen wir abwarten, wie er das Training verträgt“, sagt Säumel.

Der werdende Papa Dimitri Lavalee (re.) hat eine Sondererlaubnis, darf zur Freundin nach Belgien ...
Der werdende Papa Dimitri Lavalee (re.) hat eine Sondererlaubnis, darf zur Freundin nach Belgien fliegen.(Bild: Pail Sepp)

Eine kurze Schrecksekunde gab es, als Niklas Geyrhofer gegen Ende des Trainings zu Boden ging. Säumel gibt aber Entwarnung: „Da sollte nichts sein, war nur ein Schlag.“

Am Donnerstag wird vormittags noch trainiert, am Abend gibt es dann im Grazer Annenhof-Kino die Premiere der neuen Sturm-Doku „Champions. Aus dem Sturm geboren.“  Da wird Dimitri Lavalee nicht dabei sein. Der Belgier darf schon heimfliegen, da er dieser Tage erstmals Papa wird. Der Rest der Mannschaft kann von Freitag bis Montag trainingsfrei die Seele baumeln lassen.  

