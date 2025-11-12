Nach Pacult-Aus: Die schnellsten Trainer-Rauswürfe

Polster, Heraf und Co.

Das ging schnell! Doch manch Trainer-Abenteuer seit der Jahrtausendwende dauerte sogar noch kürzer. So war etwa Toni Polster in der Saison 2013/14 für drei Ligapartien Coach von Admira Wacker (0 Punkte), auch Andreas Heraf ereilte 2005/06 nach drei Spielen mit dem FC Pasching (1 Punkt) ein frühes Ende. Walter Hörmann betreute Austria Salzburg 2003/04 immerhin für vier Spiele (1 Punkt), Helgi Kolvidsson die SV Ried 2015/16 in fünf Matches (1 Punkt).