Pröll: „Das Allerletzte, was man anstreben sollte“

VAR-Zukunftsentscheidung spätestens Anfang 2026

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer sagte der APA, eine Entscheidung über die Zukunft des VAR werde „im besten Fall noch heuer, spätestens Anfang nächsten Jahres“ fallen. In diesem Zusammenhang verwies Ebenbauer auf die allgemeine schwierige wirtschaftliche Lage, sinkende Einnahmen der Vereine ab 2026/27 wegen des neuen TV-Vertrags und die VAR-Kosten von 1,5 Millionen Euro pro Jahr, die zur Gänze von der Liga gestemmt werden. Außerdem müssen ab kommender Spielzeit die Schiedsrichterkosten in der 2. Liga von rund einer Million Euro von den Klubs und nicht wie bisher vom ÖFB getragen werden. „Da ist es klar, dass man sich alles genau anschaut.“