Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Conference League

Rapid: Gegen Lewandowskis Erben in zwei Tabellen

Fußball International
02.10.2025 06:39
Rapid muss in Posen ran.
Rapid muss in Posen ran.(Bild: GEPA)

Rapid startet den nächsten Conference-League-Anlauf in Posen. In gleich zwei Tabellen duellieren sich die Wiener mit Robert Lewandowskis Erben. Eine Kolumne von „Krone“-Reporter Rainer Bortenschlager.

0 Kommentare

Die „Krone“ berichtet aus Posen

Verlängert er bei Barcelona? Geht er nach Saudi-Arabien? In Polens Medien regiert aktuell nur ein Thema: die Zukunft von Robert Lewandowski. Im Sommer läuft sein Vertrag bei Barca aus ...

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski(Bild: AFP/LLUIS GENE)

An den 2. Oktober 2008 wird sich der mittlerweile 37-jährige Superstar wohl nicht mehr erinnern. Mit seinem Kopfball (zum 3:1) kickte er die Austria beim 4:2 n.V. aus dem UEFA-Cup. Von Posen ging es zu Dortmund, die Weltkarriere begann. Aber auch gegen Lewas Erben gab es danach nichts zu ernten: Salzburg verlor 2010 bei Lech 0:2, die Austria ging 2022 1:4 unter.

Heute versucht erstmals Rapid sein Glück, sticht bei Polens Meister, angeführt vom 32-jährigen Stürmer Mikhael Ishak (102 Tore in 183 Partien), kein Supertalent heraus. Aktuell liegt man in der Extraklasa auf Platz sieben, wie die Stöger-Truppe hat man schon 16 (!) Pflichtspiele in den Beinen. Und doch ist es mehr als „nur“ der Start in die Ligaphase – ein Sieg hilft in zwei Tabellen. Denn in der Fünf-Jahres-Wertung der UEFA haben just die Polen Österreich vorerst auf Platz 15 verdrängt. Und sie sind mit vier Klubs in der Conference League dabei. Wo es die Stöger-Truppe Ende November ja auch noch mit Czestochowa aufnimmt.

Lesen Sie auch:
Rapid will heute in die Erfolgsspur zurückkehren.
Krone Plus Logo
Rapid zu Gast in Polen
Nach Vollbremsung soll der neue Höhenflug starten
02.10.2025

Da trifft es sich gut, dass Polen Rapid eigentlich liegt: In Danzig (2022) und bei Wisla Krakau (2025) siegte man zuletzt 2:1. Das Resultat wäre heute auch Gold wert. Für ganz Österreich.

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball International
Neue Bestmarke
Historischer Triumph! Müller schreibt Geschichte
Conference League
Rapid: Gegen Lewandowskis Erben in zwei Tabellen
Krone Plus Logo
Rapid zu Gast in Polen
Nach Vollbremsung soll der neue Höhenflug starten
Aufregung nach CL-Gala
„Rache“ von Alonso? Real-Star spricht Klartext!
ÖFB-Kicker in Topform
Sabitzer kontert: „Von wem hast du das gehört?“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine