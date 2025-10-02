Rapid: Gegen Lewandowskis Erben in zwei Tabellen

Heute versucht erstmals Rapid sein Glück, sticht bei Polens Meister, angeführt vom 32-jährigen Stürmer Mikhael Ishak (102 Tore in 183 Partien), kein Supertalent heraus. Aktuell liegt man in der Extraklasa auf Platz sieben, wie die Stöger-Truppe hat man schon 16 (!) Pflichtspiele in den Beinen. Und doch ist es mehr als „nur“ der Start in die Ligaphase – ein Sieg hilft in zwei Tabellen. Denn in der Fünf-Jahres-Wertung der UEFA haben just die Polen Österreich vorerst auf Platz 15 verdrängt. Und sie sind mit vier Klubs in der Conference League dabei. Wo es die Stöger-Truppe Ende November ja auch noch mit Czestochowa aufnimmt.