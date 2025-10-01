Simmeringer Hauptstraße wird endlich klimafit

Ausschreibung startet, Fertigstellung bis 2027

Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2026 geplant, die Ausschreibungen erfolgen jetzt. Im Sommer 2027 soll die Simmeringer Hauptstraße in neuem Glanz erstrahlen. Zu den Kosten konnte noch nichts gesagt werden, das Einfrieren der Bezirksbudgets wird dem aber nicht im Wege stehen. „60 bis 80 Prozent der Kosten wird die Stadt aus dem Fördertopf ,Raus aus dem Asphalt’ tragen“ erklärt Sima.