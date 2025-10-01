Wie Wien Lust auf nachhaltiges Umbauen machen will

Hauskunft-Chefin Bauer ist überzeugt, dass ihre Bilanz sogar noch besser aussieht als die 1500 Sanierungsprojekte: Zum einen gäbe es Eigentümer, die sich beraten lassen und dann ohne städtische Förderung in Eigenregie sanieren, weil „sie sich nicht auf die Finger schauen lassen wollen“. Zum anderen müsse der Entschluss, aus dem eigenen Zuhause eine Baustelle zu machen, oft sogar über Jahre hinweg reifen. Es sei keine Seltenheit, dass erst zwei, drei Jahre nach einer Beratung zu bauen begonnen werde.