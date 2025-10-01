Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

5 Jahre Hauskunft

Wie Wien Lust auf nachhaltiges Umbauen machen will

Wien
01.10.2025 14:00
Wohnfonds-Vizechef Dieter Groschopf, Vizebürgermeisterin Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál und ...
Wohnfonds-Vizechef Dieter Groschopf, Vizebürgermeisterin Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál und Hauskunft-Leiterin Alexandra Bauer feiern 1500 auf den Weg gebrachte Wohnraum-Sanierungen.(Bild: Stadt Wien / Votava)

Seit fünf Jahren gibt es in Wien die „Hauskunft“ als Anlaufstelle für alle, die eine klimafreundliche Wohnraum-Sanierung überlegen. Das einst kleine Experiment ist mit dem Erfolg – 1500 Umbauten wurden auf den Weg gebracht – gewachsen. Ab nun müssen aber wirklich „harte Bretter gebohrt“ werden.

0 Kommentare

Mit einer Mitarbeiterin hat Hauskunft-Leiterin Alexandra Bauer 2020 in einem kleinen Büro damit begonnen, Wiener Immo-Eigentümer – von der Familie im Einfamilienhaus über Eigentümergemeinschaften und Zinshaus-Besitzern bis hin zu Genossenschaften – von den Vorzügen einer nachhaltigen Sanierung zu überzeugen. Heute ist daraus eine Institution mit 12 Mitarbeitern, 30 Beratern, offenen Türen im Hauptquartier in der Stadiongasse 10 und einem schier unüberschaubaren Unterstützungsangebot geworden.

Jeder sechste Kundenkontakt mündet in einen Umbau
Nach fünf Jahren kann die Hauskunft auf 18.000 Beratungstermine mit 9300 Klienten zurückblicken, entwarf dabei gemeinsam Sanierungskonzepte und wies den Weg durch den Förderdschungel: Rund jeder sechste Kundenkontakt wurde zu einem Projekt: So wurden nicht nur 1500 Immobilien, teilweise bis hin zur kompletten Klimaneutralität, mit Förderungen der Stadt saniert, sondern auch die Wiener Bauwirtschaft mit Aufträgen im Wert von 330 Millionen Euro angekurbelt.

Seit drei Jahren gibt es in einer ehemaligen Bankfiliale beim Rathaus auch vor Ort persönliche ...
Seit drei Jahren gibt es in einer ehemaligen Bankfiliale beim Rathaus auch vor Ort persönliche Beratung.(Bild: Stadt Wien / Votava)

Hauskunft-Chefin Bauer ist überzeugt, dass ihre Bilanz sogar noch besser aussieht als die 1500 Sanierungsprojekte: Zum einen gäbe es Eigentümer, die sich beraten lassen und dann ohne städtische Förderung in Eigenregie sanieren, weil „sie sich nicht auf die Finger schauen lassen wollen“. Zum anderen müsse der Entschluss, aus dem eigenen Zuhause eine Baustelle zu machen, oft sogar über Jahre hinweg reifen. Es sei keine Seltenheit, dass erst zwei, drei Jahre nach einer Beratung zu bauen begonnen werde.

„Es geht immer um‘s Geld“
Bauer verhehlt aber nicht, dass ihr Team ab nun – gerade angesichts zusammengestrichener Förderungen – bei ihren Beratungen „harte Bretter bohren“ müsse, vor allem bei Eigentümergemeinschaften. Bedarf an klimafreundlicher Sanierung ist jedenfalls gegeben: Über 400.000 Wohnungen in Wien, also noch fast die Hälfte, sind in dieser Hinsicht ganz und gar nicht auf der Höhe der Zeit. Ohne sie werden sich die Klimaziele der Stadt schwer ausgehen.

Zitat Icon

Die kostenlose und individuelle Beratung durch das umfassende Netzwerk aus Expertinnen und Experten wirkt! Mit der Hauskunft wurde eine umfassender One-Stop-Shop geschaffen, der so in Österreich und Europa einzigartig ist.

Vizebürgermeisterin Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál

Bild: Stadt Wien / Votava

Dazu kommt, dass umweltschützerische Argumente in wirtschaftlich angespannten Zeiten offenbar immer weniger Menschen überzeugen. Das stört das Konzept der Hauskunft aber kaum, denn umso stärker wiegen andere Argumente, die für eine Sanierung sprechen, vor allem mehr Unabhängigkeit von Energieanbietern und ihren Preisen. „Es geht immer um‘s Geld“, räumt man bei der Hauskunft ein – den Kosten einer Sanierung ebenso wie jenen Summen, die man sich auf lange Sicht dadurch erspart.

Lesen Sie auch:
Bürgermeister Michael Ludwig feierte das frühzeitige Erreichen der Wiener Solarstrom-Ziele mit ...
Klimaziele
Wien braucht PV-Anlagen so groß wie Innere Stadt
18.03.2025
Unbekannte EU-Projekte
In Wien steckt viel mehr Brüssel als gedacht
07.06.2024

Gerade den steinigen Weg zur Sanierung bei Eigentümergemeinschaften will die Hauskunft ab nun über vermehrtes Zugehen auf Hausverwaltungen, Baumeister und Architekten erschließen. Als Trumpf kann man dabei vor allem auf die Zufriedenheit all jener verweisen, die sich zur Sanierung entschlossen haben. Bei der Fünfjahresfeier war auch die Eigentümerin dreier sanierter Wiener Mietshäuser anwesend, die meinte: Seit dem Umbau könnten sie und ihre Mieter zum ersten Mal wieder stolz auf die Häuser sein.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
8° / 12°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
8° / 12°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
7° / 11°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
7° / 11°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
7° / 12°
Symbol bedeckt

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
250.458 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.954 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
132.039 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1685 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1250 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1173 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Wien
5 Jahre Hauskunft
Wie Wien Lust auf nachhaltiges Umbauen machen will
30.000 Euro Schaden
Trickdiebe als Wiener Wasser-Mitarbeiter unterwegs
Einsatz in Favoriten
Drogenstreit in Wien eskaliert: Kein Wechselgeld
Wiener Morgenverkehr
Feuer-Alarm auf Straße: Mülltonne in Flammen
Psycho
Tickets für Wiens gruseligste Dragshow gewinnen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf