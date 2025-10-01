Nach Amoklauf: Die Schulgebäude bleiben offen

Eltern bekommen Tablets zukünftig zuerst

Im Bereich Elternbildung soll es in Zukunft ein „Familiennavi“ geben, das Angebote zur Elternberatung bündelt und vermittelt. Im Raum steht auch der sogenannte Familienfreitag – ein Beratungs- und Informationsangebot, das in Kärnten schon gut ankommt. Die Eltern-Kind-Zentren will man stärken. In den Schulen sollen künftig die Eltern Tablets für ihre Kinder entgegennehmen und direkt vor Ort eingeschult werden – für mehr Sicherheit im digitalen Raum.