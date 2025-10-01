Liz Hurley enthüllt Geheimnis ihrer Bikini-Kurven

Hurley schaut auf ihre Gesundheit

„Ich denke, wahrscheinlich liegt es an meiner Arbeit bei der Brustkrebsstiftung, dass ich wirklich darauf gehört habe, was sie zum Thema Gesundheit sagen. Wenn man sich wirklich um seine Gesundheit kümmert, sieht man natürlich gleichzeitig auch besser aus“, plauderte Hurley aus.