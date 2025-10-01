Vorteilswelt
60 & so verdammt sexy!

Liz Hurley enthüllt Geheimnis ihrer Bikini-Kurven

Society International
01.10.2025 17:00
Liz Hurley sieht mit 60 einfach fantastisch aus. Wie sie das macht, das verriet sie jetzt der ...
Liz Hurley sieht mit 60 einfach fantastisch aus. Wie sie das macht, das verriet sie jetzt der „Daily Mail“.(Bild: instagram.com/elizabethhurley1)

Liz Hurley scheut sich auch mit 60 nicht, sich regelmäßig im Bikini zu präsentieren. Und das zurecht! Immerhin schaut die Schauspielerin einfach nur fantastisch aus. Was das Geheimnis ihrer sexy Kurven ist, das hat die Britin jetzt verraten.

Dass Hurley mit ihren 60 Jahren locker mit Kolleginnen in ihren 20ern mithalten kann, das liegt vor allem daran, dass sie auf eine Sache verzichtet. Im Gespräch mit der „Daily Mail“ verriet sie: Alkohol ist strikt verboten, es sei denn, sie braucht dringend etwas ganz Besonderes.

Hurley schaut auf ihre Gesundheit
„Ich denke, wahrscheinlich liegt es an meiner Arbeit bei der Brustkrebsstiftung, dass ich wirklich darauf gehört habe, was sie zum Thema Gesundheit sagen. Wenn man sich wirklich um seine Gesundheit kümmert, sieht man natürlich gleichzeitig auch besser aus“, plauderte Hurley aus. 

Liz Hurley zeigt sich gerne in sexy Looks. Das gefällt nicht nur ihren Fans, sondern auch ihrem ...
Liz Hurley zeigt sich gerne in sexy Looks. Das gefällt nicht nur ihren Fans, sondern auch ihrem Freund Billy Ray Cyrus.(Bild: Doug Peters / PA / picturedesk.com)

Außerdem rate man Frauen dort, „kein Übergewicht mit uns herumzutragen, Sport zu treiben und uns gesund zu ernähren. Von Alkohol raten sie ab, also versuche ich, diese Richtlinien so gut wie möglich zu befolgen.“

Kein Alkohol, kein Kater!
Daher verzichte sie so gut wie ganz auf Alkohol, fuhr Hurley fort. „Ich habe festgestellt, dass mein Körper ihn mit zunehmendem Alter schlechter verarbeitet als in meiner Jugend. Alkohol trinke ich jetzt nur noch als absolutes Vergnügen.“

Der Kater sei jetzt, wo sie etwas älter ist, schlimmer, wenn sie nur gelegentlich trinkt, fuhr Hurley fort. „Es ist erwiesen, dass der Körper Alkohol mit zunehmendem Alter viel langsamer verarbeitet und die Leber etwas mehr Unterstützung braucht, also ja.“

Fans bekommen von sexy Liz nicht genug
Die Fans freut‘s jedenfalls, dass Hurley ihren Hammer-Body immer noch gerne in knappen Bikinis zeigt – so etwa auch erst letzte Woche, als sie im weißen, knappen Zweiteiler das Ende des Sommers einläutete.

Mit Fotos wie diesem erfreut Liz Hurley gerne ihre Fans:

„Ich glaube, du musst die heißeste 60-Jährige auf diesem Planeten sein“, schwärmte ein Fan sofort drauflos. Andere konnten dem nur zustimmen und jubelten: „Absolut zauberhaft“, „Oh Gott, wie ist so jemand wie sie überhaupt möglich“, oder „Unglaublich, du bist so eine Inspiration!“

