Liz Hurley enthüllt Geheimnis ihrer Bikini-Kurven

Liz Hurley scheut sich auch mit 60 nicht, sich regelmäßig im Bikini zu präsentieren. Und das zurecht! Immerhin schaut die Schauspielerin einfach nur fantastisch aus. Was das Geheimnis ihrer sexy Kurven ist, das hat die Britin jetzt verraten.
Dass Hurley mit ihren 60 Jahren locker mit Kolleginnen in ihren 20ern mithalten kann, das liegt vor allem daran, dass sie auf eine Sache verzichtet. Im Gespräch mit der „Daily Mail“ verriet sie: Alkohol ist strikt verboten, es sei denn, sie braucht dringend etwas ganz Besonderes.
Hurley schaut auf ihre Gesundheit
„Ich denke, wahrscheinlich liegt es an meiner Arbeit bei der Brustkrebsstiftung, dass ich wirklich darauf gehört habe, was sie zum Thema Gesundheit sagen. Wenn man sich wirklich um seine Gesundheit kümmert, sieht man natürlich gleichzeitig auch besser aus“, plauderte Hurley aus.
Außerdem rate man Frauen dort, „kein Übergewicht mit uns herumzutragen, Sport zu treiben und uns gesund zu ernähren. Von Alkohol raten sie ab, also versuche ich, diese Richtlinien so gut wie möglich zu befolgen.“
Kein Alkohol, kein Kater!
Daher verzichte sie so gut wie ganz auf Alkohol, fuhr Hurley fort. „Ich habe festgestellt, dass mein Körper ihn mit zunehmendem Alter schlechter verarbeitet als in meiner Jugend. Alkohol trinke ich jetzt nur noch als absolutes Vergnügen.“
Der Kater sei jetzt, wo sie etwas älter ist, schlimmer, wenn sie nur gelegentlich trinkt, fuhr Hurley fort. „Es ist erwiesen, dass der Körper Alkohol mit zunehmendem Alter viel langsamer verarbeitet und die Leber etwas mehr Unterstützung braucht, also ja.“
Fans bekommen von sexy Liz nicht genug
Die Fans freut‘s jedenfalls, dass Hurley ihren Hammer-Body immer noch gerne in knappen Bikinis zeigt – so etwa auch erst letzte Woche, als sie im weißen, knappen Zweiteiler das Ende des Sommers einläutete.
Mit Fotos wie diesem erfreut Liz Hurley gerne ihre Fans:
„Ich glaube, du musst die heißeste 60-Jährige auf diesem Planeten sein“, schwärmte ein Fan sofort drauflos. Andere konnten dem nur zustimmen und jubelten: „Absolut zauberhaft“, „Oh Gott, wie ist so jemand wie sie überhaupt möglich“, oder „Unglaublich, du bist so eine Inspiration!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.